SANApp: cuando la salud está al alcance de todos

La médica bahiense Marcela B. Rinaldi, especialista en Medicina Familiar, General y Diabetes habló sobre SANApp, la aplicación que desarrolló junto a su hermana y que busca convertirse en un verdadero compañero de salud para las personas y las familias.

-¿De qué se trata SANApp?

-"SANApp es una aplicación móvil gratuita de salud y bienestar pensada para acompañar a las personas en el cuidado integral de su salud. Brinda herramientas prácticas, información confiable y recursos accesibles para la prevención y la promoción de hábitos saludables. Nació con una idea simple pero poderosa: acercar el conocimiento médico a la vida cotidiana de las personas de una manera clara, útil y cercana".

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Doctora Marcela Rinaldi

-¿Qué funcionalidades ofrece?

-"Reúne distintas herramientas orientadas al bienestar físico y emocional. Tenemos educación para la salud con contenidos elaborados y supervisados por profesionales, actividad física adaptada en diferentes niveles, espacios para la gestión del estrés, calculadoras de riesgo cardiovascular e índice de masa corporal. También sumamos agenda médica, registro de medicamentos, almacenamiento de estudios clínicos y recordatorios para sostener hábitos saludables. Incluso estamos desarrollando un sector de entretenimiento vinculado a la salud".

-¿Qué diferencia a SANApp de otras aplicaciones?

-"Lo que distingue a SANApp es su integralidad y su mirada profundamente humana. Fue creada desde la experiencia diaria que, durante años, observé en las dificultades reales que enfrentan las personas para acceder a información confiable y sostener conductas saludables. Al estar disponible en el celular, permite una llegada de la prevención hasta ahora inédita. Rompe las barreras económicas, temporales y espaciales que eran impedimentos para cuidarse".

-¿Es gratuita?

-"Sí, SANApp es gratuita para los usuarios. Está disponible para Android desde Playstore y próximamente también para iPhone. Desde sus inicios fue concebida como una herramienta de acceso universal, porque creemos que el conocimiento en salud no debería depender de la capacidad económica de las personas".

-¿Cómo fue el trabajo en equipo?

-"SANApp es el resultado de un trabajo interdisciplinario en el que tuvo un rol fundamental mi hermana y socia. Desde el comienzo compartimos el sueño de construir una herramienta que pudiera generar un impacto positivo en la vida de las personas. Detrás de SANApp hay muchas horas de trabajo, aprendizaje y compromiso, pero sobre todo la convicción de que la tecnología puede ponerse al servicio del bienestar y del bien común".

-¿Cuál es el sueño de SANApp?

-"El sueño es que cualquier persona, viva donde viva, pueda acceder gratuitamente a herramientas que le permitan comprender mejor su salud, prevenir enfermedades y mejorar su calidad de vida. Porque creemos que la medicina no comienza cuando aparece una enfermedad. Comienza mucho antes, cuando una persona aprende, comprende, previene y encuentra el acompañamiento necesario para cuidarse. Ese es, en esencia, el propósito de SANApp. Llegar antes…, llegar a todos", cerró