Domingo de clásico: Olimpo y Villa Mitre se enfrentan en el Roberto Carminatti

Olimpo y Villa Mitre animarán esta tarde una nueva edición del clásico bahiense, cuando se enfrenten por la fecha 16 de la Zona 4 del Torneo Federal A.

La nueva edición del derby local se jugará desde las 15, en el Roberto Carminatti y con arbitraje del cordobés Matías Billone Carpio.

A falta de tres jornadas para la finalización de la primera etapa, el aurinegro llega como líder y el tricolor como cuarto junto a Germinal de Rawson.

Será el segundo enfrentamiento de la temporada, luego del 0 a 0 en El Fortín por la fecha 7.

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*Sobra uno y dos caras nuevas

Teniendo en cuenta las listas de convocados informadas por ambos clubes, sobresalen algunos detalles.

En Olimpo, por caso y al igual que el último partido como local, Carlos Mungo citó a 21 jugadores para esta tarde por lo que uno de ellos no firmará planilla.

Mientras que en los elegidos por Diego Cochas en Villa Mitre se encuentran los dos refuerzos incorporados en la última semana.

Se trata del volante ofensivo Gonzalo Córdoba (de 24 años y proveniente de Mitre de Santiago del Estero en la Primera Nacional) y Bruno Benítez (delantero de de 27 años, quien estaba jugando en Independiente de Chivilcoy).

Caso contrario sucede con Leandro Espejo en el aurinegro, quien retornó como refuerzo pero no fue convocado, tal como contó Mungo en el Diario Deportivo el pasado jueves.

De esta manera, los elegidos de cada equipos son:

*Olimpo

-Arqueros: Juan Pablo Lugarzo y Cristian Geist.

-Defensores: Agustín Bellone, Cristian Chimino, Martín Ferreyra, Leonardo Hertel, Luciano Lapetina y Néstor Moiraghi.

-Volantes: Cristian Amarilla, Enzo Coacci, Sebastián Fernández, Antú Hernández, Diego Ramírez, Agustín Stancato, Manuel Vargas y Santiago Llanos.

-Delanteros: Federico González, Braian Guille, Cristian Ibarra, Marcelo Olivera y Joaquín Susvielles.

*Villa Mitre

-Arqueros: Jerónimo Almada y Mariano Alcaraz.

-Defensores: Jerónimo Almada, Santos Bacigalupe, Marcos Pinto, Hugo Silva, Ulises Olguín y Diego Avit.

-Volantes: Thiago Pérez, Carlos Battigelli, Valentino Valeri, Enzo González, Leonel Monti, Nicolás Cavagnero y Córdoba.

-Delanteros: Maximiliano Tunessi, Pablo Mujica, Santiago Gómez, Tomás Ibarra y Benítez.

*Cómo llegan

Olimpo arribará al clásico como puntero del grupo (a un punto de Alvarado), pese a que ganó uno de los últimos 8 encuentros (1 a 0 ante Germinal).

En su última presentación, el auriengro igualó ante Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi 1 a 1, con gol de Federico González y un penal fallado por Brain Guille.

En esta racha, además, el equipo dirigido por Carlos Mungo, también empató 6 encuentros (cuatro de ellos fueron 0 a 0) y perdió otro (2 a 0 ante Alvarado en Mar del Plata).

Mientras que Villa Mitre atraviesa su momento más positivo en la temporada, ya que por primera vez consiguió dos victorias en fila.

El último domingo superó a Alvarado en El Fortín por 1 a 0 (gol de Víctor Ayala) y antes había vencido a Santamarina en Tandil por 2 a 0 (tantos de Jerónimo Almada y Santiago Gómez).

Además, acumula un invicto de seis juegos, ya que antes de esos triunfos arrastraba tres empates sin goles en fila y otra victoria ante Sol de Mayo por 2 a 1 (Enzo González y Thiago Pérez).

*Un poco de historia

Hasta el día de hoy Olimpo y Villa Mitre se enfrentaron 33 veces en torneos que exceden el ámbito de la Liga del Sur.

El historial favorece al aurinegro, que ganó 12 encuentro, por sobre 11 del tricolor y 10 empates.

Por otra parte, la Villa lleva 5 partidos sin derrotas, ya que ganó 2 y empató otros 3.

El último éxito de Olimpo fue el 28 de abril de 2024, por 3 a 1, con goles de Rodrigo Acosta y Julio Cáceres. Para la Villa descontó Sebastián Jeldres.

*A los nuestros

A Olimpo y Villa Mitre le quedan los siguientes partidos para cerrar la primera fase del torneo:

-El fixture aurinegro

vs Villa Mitre (local)

vs Germinal (visitante)

vs Santamarina (local)

-El fixture tricolor

vs Olimpo (visitante)

vs Brown de Madryn (local)

vs Sol de Mayo (visitante)

*El resto

La fecha se jugará íntegramente hoy a las 15.

Además del clásico bahiense, se medirán: Sol de Mayo-Kimberley (dirigirá el puntaltense Fernado Marcos), Alvarado-Germinal (César Ceballo) y Brown de Madryn-Círculo Deportivo (Franco Morón).

Libre tendrá Santamarina de Tandil, que en la semana confirmó a su nuevo técnico, el tercero en 15 fechas.

*La tabla

Así están la posiciones antes de disputarse la fecha 16: 1°) Olimpo, 24 puntos; 2º) Alvarado, 23; 3°) Kimberley, 22; 4°) Villa Mitre y Germinal, 18; 6°) Sol de Mayo, 14; 7°) Santamarina, 13; 8°) Brown de Madryn, 11 y 9°) Círculo Deportivo, 9.