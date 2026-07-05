Final de la LBB Bronce: Pellegrini-Caza y Pesca, entre Punta Alta y Médanos, con escala en Bahía

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Pellegrini (Punta Alta) y Caza y Pesca Huracán Médanos vivirán desde hoy un momento de ensueño, disputando la final de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, “Municipio de Villarino”.

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La serie, al mejor de cinco, comienza en cancha de Altense, a las 21, arbitraje de Néstor Schernenco, Sam Inglera⁩ y Marcelo⁩ Gordillo, con Ariel Mallimaci como comisionado técnico.⁩

En tanto, el segundo encuentro será en el Osvaldo Casanova, el miércoles. A partir de ahí se intercalarán domingo y miércoles, repitiendo los escenarios.

Para hoy, los accesos al Armando Traini serán por calle Avellaneda, los locales, y por Irigoyen, los visitantes.

El regreso

Este torneo parece haber vuelto para quedarse, a medir por la prueba piloto con resultados muy positivos desde diferentes aspectos.

La categoría se disolvió en 1985, previo a unificar en 1986 Primera, Segunda y Tercera, y después dividirse, desde 1987, únicamente en Primera y Segunda.

En el regreso a la tercera categoría (LBB Bronce), a Pellegrini, Los Andes, Whitense y Barracas -los cuatro que descendieron de Segunda (hoy LBB Plata)- se sumaron Bella Vista, Bahiense del Norte B, Sportivo Bahiense B, Velocidad B, Caza y Pesca, Sporting (Punta Alta), Fútbol y Tenis (Mayor Buratovich) y Fortín Club (Pedro Luro).

Y entre los 12 participantes, hoy para definir el primer tramo –que le otorgará una final extra al ganador, en caso de no adjudicarse la segunda parte-, se encuentran dos equipos ajenos a nuestra ciudad, demostrando que la regionalización, con la centralización en Bahía, tuvo un positivo efecto rebote.

Los caminos

Pellegrini fue tercero en la fase regular y en playoffs dejó en el camino a Sporting (2-0) y Barracas (2-1).

“Estamos donde queríamos estar. Creo que Barracas y Caza y Pesca se armaron con jugadores que vienen de jugar finales en Primera el año pasado y otros de ascender en diciembre, entonces surgían como claros candidatos a la final, pero siempre creímos en nosotros y en que era posible llegar a ésta instancia”, aseguró Juan Sergio Palumbo, DT de Pellegrini.

Caza y Pesca, por su parte, terminó quinto y está invicto en playoffs, cerrando las tres series 2-0, ante Fortín, Sportivo B y Bahiense B.

“Desde el armado y por los nombres sabíamos que estaríamos en lote de arriba. Lesiones y suspensiones nos pusieron en el quinto lugar, y por suerte pudimos cerrar las tres series 2-0, logrando un buen rendimiento del equipo”, destacó Gabriel Asnes, entrenador de los medanenses.

Ambos entrenadores marcaron momentos clave que le permiten hoy estar en un lugar de privilegio.

“Fuimos creciendo con el transcurso del año, y en el momento más difícil del torneo, estando 1 a 0 abajo en semis y 15 abajo en nuestra cancha (contra Barracas), el equipo sacó a relucir el amor propio y el carácter típico de Pellegrini para revertir el resultado y, finalmente, también la serie”, resaltó Juanse.

Asnes, por su parte, marcó una fecha exacta del calendario: la noche que perdieron justamente ante Pellegrini, de visitantes, ¡77 a 31!

“Después del 17 de mayo nos replanteamos algunas cuestiones y logramos darnos cuenta del rol de cada jugador adentro de la cancha. La rotación nos quedó corta, pero logramos ensamblar un buen andamiaje”, justificó.

El local

Pellegrini ganó nueve de los últimos diez partidos, cediendo únicamente ante Barracas, en semifinales.

Integran su plantel:

4) Juan Ignacio Castro

5) Andres Almirón

6) Benjamín Romero

7) Iván Gómez Lépez

8) Santiago Frayssinet

9) Gino Conti

10) Lucas Cattafi

11) Mateo Barrera

12) Nicolás Themtham

13) Agustín Godeas

14) Gastón Chaves

15) Federico Godeas

Palumbo y la rotación como objetivo

-Juanse, ¿cuánto los limita la lesión de Bautista Frayssinet?

-Bautista es nuestro segundo base y no solo el mejor defensor del equipo, sino también uno de los mejores en el torneo. Y si bien su lesión la sufrimos todos, la pubalgia que lo tuvo a maltraer todo el año nos enseñó a jugar sin él.

-¿Considerás que pueden tener ventaja en caso de imponer su intensidad y rápida transición?

-Nosotros siempre intentamos correr la cancha, pero a la vez sé que ellos también lo intentan, principalmente con sus tres externos que sumaron de Bahía. Lógicamente vamos a tratar de hacerlo, aprovechando que son canchas grandes.

-¿Qué puntos clave deben contrarrestar de Caza y Pesca?

-Tenemos que ser eficientes con nuestro balance defensivo, y lograr que no tiren cómodos sus jugadores principales, a la vez de no descuidar el juego interior de Banegas.

-¿La mayor rotación puede beneficiarlos?

-Ojalá podamos tener a todos en condiciones y hacer que nuestra rotación logre sacar ventajas ante un equipo en el que habitualmente hay cuatro jugadores que pasan claramente los 30 minutos por juego.

-¿Un partido de cuántos puntos tienen que proponer?

-El objetivo será que no superen los 70 puntos, pero a la vez sabiendo que ante el número 1 en semifinales les alcanzó sin llegar a ese número. Aparte de lo defensivo, tendremos que estar claros y efectivos en ofensiva.

La visita

Caza y Pesca lleva ocho triunfos consecutivos, seis en playoffs.

El equipo lo integran:

4) Bruno López

5) Agustín Solomon

6) Lucas Pezzutti

7) Benjamín Sensini

8) Maximiliano Nievas

9) Francisco Perrín

10) Nicolás Sánchez

11) Bruno Meschini

12) Juan Cruz Redivo

14) Herman Banegas

17) Jeremías Jaratz

19) Tobías Martz

Asnes: "Un pueblo está revolucionado"

-Gabriel, mantener el invicto en playoffs habiendo dejado en el camino a Sportivo y Bahiense B, más allá de Fortín, ¿demuestra la experiencia de este equipo?

-Demuestra la experiencia, el carácter, la cantidad de entrenamientos, la calidad de la preparación física y, sobre todo, la experiencia de varios jugadores.

-¿Qué puntos clave deben contrarrestar de Pellegrini?

-Sin lugar a dudas son un gran equipo que no te permite descuidar a nadie. Abajo son fuertes con Chaves y Almirón, Gómez Lépez le da un toque de calidad y Castro-Barrera más Themtham hacen muy bien su trabajo. Así que tendremos que estar muy concentrados y no cometer errores que nos cuesten caros, ni entrar en el juego de roce que ellos proponen.

-¿La rotación es algo que puede limitarlos?

-Creería que no, sabemos que es corta pero estamos dosificando los minutos de la mejor manera posible.

-¿Un partido de cuántos puntos tienen que proponer ante Pellegrini?

-Venimos basando el juego de atrás hacia adelante, creería con menos de 65 puntos tendremos chances, igual son finales y hay que jugarlas con el corazón en la mano. Todo un pueblo está revolucionado con esta final que será algo maravilloso.