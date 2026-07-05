9 de Julio inicia en Olavarría los cruces de la Liga Provincial Femenina

Estudiantes y 9 de Julio ya se enfrentaron en dos oportunidades. Foto: Infoeme.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

9 de Julio visita a Estudiantes, desde las 20.30, en el Maxigimnasio de Olavarría, arbitraje de Juan Ricón y Emanuel Maiolla, en el inicio de los partidos eliminatorios correspondientes a la Liga Provincial Femenina.

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El representante bahiense no tendrá hoy a Isabella Roldán, Isabel Sorzini y Tamara Nievas.

La serie se jugará al mejor de tres, teniendo continuidad en nuestra ciudad el próximo sábado con el segundo partido y, de ser necesario, el domingo, con el tercero.

En la etapa regular el albiazul finalizó tercero de la zona y el albinegro sexto.

Los dos primeros, Quilmes (1º) y Peñarol (2º), ambos de Mar del Plata, clasificaron directamente al cuadrangular final.

Mientras que el otro cruce será Hogar Social (4º)-Platense (5º), los dos representantes platenses.

Los ganadores de estos cruces accederán al Final Four, última instancia que otorgará tres pasajes a la próxima edición de la Liga Nacional.

Son alentadores los antecedentes del representante bahiense enfrentando al olavarriense.

El debut esta temporada de 9 de Julio fue justamente fue ante el Bataraz, en el Néstor Damiani, donde se impuso 65 a 44 y en el Maxigimnasio de la ciudad del cemento también ganó y por similar resultado: 64-47.

Es decir, los 21 y 17 puntos que sacó alimentan la ilusión.

Inclusive, en la primera presentación el equipo que orienta Julián Turcato no contó con Isabella Roldán y Delfina Álves da Florencia y en el segundo tampoco tuvo a estas dos jugadoras de selección, ni tampoco a Ileana Corvalán.