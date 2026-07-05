Otra chance de sumar como local para Universitario en el Pampeano B

Se completa la cuarta fecha del Regional Pampeano B de rugby, que tiene a Universitario como único representante de la Unión de Rugby del Sur.

Las Pirañas recibirán este domingo a Los Miuras (Junín) en el complejo Héctor Gatica, desde las 14.45 (12 la Intermedia), partido que será arbitrado por Omar Villafañe (Sur).

El objetivo del local viene siendo conseguir su primer festejo en el certamen, que tiene a Los 50 de Tandil como único líder e invicto.

Hasta el momento "Uni" perdió dos como visitante (41-15 frente a Biguá y la fecha pasada ante Pueyrredón por 88-5) y el restante en el Gatica (35-15 frente a Unión del Sur).

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Hoy se presenta un rival proveniente de UROBA que hasta el momento ganó un partido (36-31 a Uncas, la fecha pasada).

El dueño de casa, que volverá a ser dirigido por Sebastián Barrera por la ausencia por viaje de su head coach Mariano Minnaard. Según anunció el staff del Rojo los titulares para hoy serán 1. Michel Aquino, 2. Matías Lorenzo, 3. Julio Nill; 4. Ernesto Theaux y 5. Valentín Gorla; 6. Marcos Torresi, 7. Aucan Morales, 8. Mateo Pandolfi; 9. Tobías Andrade (capitán) y 10. Francisco Castro; 11. Joaquín Cariac, 12. Juan Cruz Fernández, 13. Facundo Freire, 14. Lautaro Carrio; 15. Álvaro Núñez.

Los suplentes serán 16. Dylan Williman, 17. Santino Verón, 18. Juan Ignacio Gil, 19. Braian Winschu, 20. Lautaro Vera, 21. Giuliano Ghesla, 22. Santiago González Lamponi y 23. Donato Di Carli.

Otros resultados

Ayer, el puntero Los 50 (Tandil) superó a Pueyrredón por 27 a 17, mientras que Uncas (Tandil) le ganó a Estudiantes (Olavarría) por 19 a 12 de visitante.

También ganó Biguá, de local, 24-10 a Unión del Sur.

Sistema de disputa

Recordamos que TRP B tiene una primera etapa a modo de fase clasificatoria, a 7 fechas. Después, los cuatro primeros del TRP B jugarán tres jornadas más (Campeonato) y los cuatro de abajo otras tres (Permanencia). Esta segunda fase permitirá que el 1º y el 2º del primer grupo jueguen la Reválida A-B y el 8º del segundo de dichos grupos la Reválida B-C.