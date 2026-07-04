Aceleraron los marplatenses pero Sociedad Sportiva sigue de racha e invicto
Las Palomas vencieron a Comercial en La Carrindanga por 24 a 8 por la tercera fecha. En Mardel fue derrota de Argentino ante el último campeón Mar del Plata Club por 69 a 5.
La tercera fecha del Regional Pampeano A tuvo como punto destacado una nueva victoria de Sociedad Sportiva pero también la recuperación de dos rivales siempre candidatos como Mar del Plata Club y Sporting, que subieron en la tabla.
El equipo bahiense derrotó este sábado a Comercial (Mar del Plata) por 24 a 8 en La Carrindanga en un partido bravo que al cabo del primer tiempo también favoreció al local (10-8).
Recién en la segunda parte, imponiendo desde la defensa y sumada la aptitud de su pack en las fijas más la conducción de su pareja de medios, Las Palomas se soltaron de la incomodidad defensiva rival y consiguieron a los 52m. (Patricio Cantalejos) y a los 69m. (Alan Martínez) los tries del triunfo, arbitrado por Juan Ignacio Rossello (Sur).
Este resultado, sin bonus, marcó la tercera victoria en fila de Las Palomas en el campeonato regional y la decimoséptima consecutiva desde que comenzó la temporada 2026.
Los puntos del ganador fueron por tries de Agustín Antinori (9m.), Patricio Cantalejos (52m.) y Alan Martínez (69m.) más puntos con el pie de Mateo Köhler (3 conversiones y un penal).
La jornada en La Carrindanga también arrojó victorias bahienses en Intermedia (58-7) y Preintermedia (48-21).
Argentino, el otro representante de la Unión de Rugby del Sur en la categoría, cayó en su visita a Mar del Plata Club por 69-5 (33-0 la primera parte).
El Chancho tuvo una buena primer media hora, con fortaleza en el contacto y algunas situaciones en las que pudo proponer adelante. Después del primer try marplatense a los 5m. vía Guido Zingale de juego abierto, el campeón de las últimas cinco ediciones del TRP A recién volvió a sumar a los 24m. y 28m.
Ya con tiempo cumplido llegó el descuento del Azul con try de Franco Litterio a los 82m.
También hubo éxitos locales en Intermedia (80-5) y en Preintermedia (85-0).
La victoria con bonus de "Mardeló" en Primera llevó al club del barrio Santa Celina a trepar al 2º lugar, que ahora comparte con Sociedad Sportiva.
Como único líder quedó Universitario (Mar del Plata), que también se impuso con punto extra a Los Cardos (Tandil) por 57 a 10 como local.
En el otro encuentro Sporting obtuvo su primer punto extra del certamen al ganarle a San Ignacio por 66-17 en la Villa Marista.
La cuarta fecha, el próximo sábado, ser con Argentino-Los Cardos, Mar del Plata Club-Sociedad Sportiva, San Ignacio-Universitario y Comercial-Sporting.
Mañana, Universitario
Hoy se jugaron partidos por la fecha 4 del Regional Pampeano B, categoría en la que Universitario de nuestra ciudad hará su presentación este domingo ante Los Miuras (Junín) en el complejo Héctor Gatica (12 y 13.45).
Esta tarde el puntero Los 50 (Tandil) superó a Pueyrredón por 27 a 17, mientras que Uncas (Tandil) le ganó a Estudiantes (Olavarría) por 19 a 12 de visitante.