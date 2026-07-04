Aceleraron los marplatenses pero Sociedad Sportiva sigue de racha e invicto

La tercera fecha del Regional Pampeano A tuvo como punto destacado una nueva victoria de Sociedad Sportiva pero también la recuperación de dos rivales siempre candidatos como Mar del Plata Club y Sporting, que subieron en la tabla.

El equipo bahiense derrotó este sábado a Comercial (Mar del Plata) por 24 a 8 en La Carrindanga en un partido bravo que al cabo del primer tiempo también favoreció al local (10-8).

Recién en la segunda parte, imponiendo desde la defensa y sumada la aptitud de su pack en las fijas más la conducción de su pareja de medios, Las Palomas se soltaron de la incomodidad defensiva rival y consiguieron a los 52m. (Patricio Cantalejos) y a los 69m. (Alan Martínez) los tries del triunfo, arbitrado por Juan Ignacio Rossello (Sur).

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Este resultado, sin bonus, marcó la tercera victoria en fila de Las Palomas en el campeonato regional y la decimoséptima consecutiva desde que comenzó la temporada 2026.

Los puntos del ganador fueron por tries de Agustín Antinori (9m.), Patricio Cantalejos (52m.) y Alan Martínez (69m.) más puntos con el pie de Mateo Köhler (3 conversiones y un penal).

La jornada en La Carrindanga también arrojó victorias bahienses en Intermedia (58-7) y Preintermedia (48-21).

Argentino, el otro representante de la Unión de Rugby del Sur en la categoría, cayó en su visita a Mar del Plata Club por 69-5 (33-0 la primera parte).

El Chancho tuvo una buena primer media hora, con fortaleza en el contacto y algunas situaciones en las que pudo proponer adelante. Después del primer try marplatense a los 5m. vía Guido Zingale de juego abierto, el campeón de las últimas cinco ediciones del TRP A recién volvió a sumar a los 24m. y 28m.

Ya con tiempo cumplido llegó el descuento del Azul con try de Franco Litterio a los 82m.

También hubo éxitos locales en Intermedia (80-5) y en Preintermedia (85-0).

La victoria con bonus de "Mardeló" en Primera llevó al club del barrio Santa Celina a trepar al 2º lugar, que ahora comparte con Sociedad Sportiva.

Como único líder quedó Universitario (Mar del Plata), que también se impuso con punto extra a Los Cardos (Tandil) por 57 a 10 como local.

En el otro encuentro Sporting obtuvo su primer punto extra del certamen al ganarle a San Ignacio por 66-17 en la Villa Marista.

La cuarta fecha, el próximo sábado, ser con Argentino-Los Cardos, Mar del Plata Club-Sociedad Sportiva, San Ignacio-Universitario y Comercial-Sporting.

Mañana, Universitario

Hoy se jugaron partidos por la fecha 4 del Regional Pampeano B, categoría en la que Universitario de nuestra ciudad hará su presentación este domingo ante Los Miuras (Junín) en el complejo Héctor Gatica (12 y 13.45).

Esta tarde el puntero Los 50 (Tandil) superó a Pueyrredón por 27 a 17, mientras que Uncas (Tandil) le ganó a Estudiantes (Olavarría) por 19 a 12 de visitante.