La Fragata Libertad desfiló por el río Hudson y amarró en muelles de Nueva York

La Fragata ARA Libertad participó del desfile náutico que se realizó este sábado en el Río Hudson, en Nueva York, por las celebraciones del aniversario de la independencia de los Estados Unidos. El imponente buque escuela de la Armada Argentina desplegó sus velas ante la mirada de miles de espectadores que se congregaron en las orillas de los estados de Nueva York y Nueva Jersey para presenciar el evento naval.

Tras el histórico "Desfile Naval Sail 4th 250", el buque tomó amarras en Nueva York, en donde el Cónsul General y el Agregado Naval dieron la bienvenida al comandante Jorge Gabriel Cáceres y a su tripulación.

El navío representó al país en esta conmemoración internacional que reunió a grandes veleros, buques civiles y embarcaciones militares procedentes de diversas partes del mundo, en un circuito fluvial que abarcó desde la desembocadura del río hasta las cercanías del puente George Washington.

Una vez concluidas las maniobras de navegación de la flota internacional, la embarcación amarró en los muelles de la costa este estadounidense, iniciando formalmente su agenda protocolar en suelo norteamericano.

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El recibimiento de los marinos argentinos estuvo encabezado por las autoridades de la delegación diplomática nacional, quienes abordaron el navío de tres palos para saludar formalmente a los oficiales, suboficiales y guardiamarinas en comisión que integran el viaje de instrucción.

Durante su estadía en el puerto de la ciudad de Nueva York, el buque escuela tiene previsto abrir sus puertas al público general en horarios preestablecidos, permitiendo a los visitantes locales y a la comunidad de residentes argentinos recorrer sus cubiertas, interactuar con el personal militar y conocer detalles de la historia y la misión cultural y diplomática que el buque desempeña como embajador de la República Argentina en los mares del mundo. (con información de NA)