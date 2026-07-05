Nuevo alerta amarillo por frío para Bahía Blanca y todo el Sudoeste Bonaerense
La advertencia fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un nuevo alerta amarillo por temperaturas extremas por frío para Bahía Blanca y gran parte de la región para la jornada del lunes
Según se indicó, los registros térmicos que se esperan para el primer día de la semana pueden tener un "efecto leve a moderado en la salud". Estas podrían "ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".
La advertencia rige para gran parte del Sudoeste Bonaerense, salvo para la costa del partido de Patagones.
Para Bahía Blanca, desde el servicio Satelmet se pronostica un lunes frío y soleado, con una máxima que podría alcanzar los 11 grados y una mínima que caería hasta 1ºC.
En la zona, en tanto, se esperan temperaturas mucho más bajas, con mínimas que podrían alcanzar los -4 ºC en las sierras de Tornquist y -3 ºC en la zona de Patagones y Viedma.
En tanto, desde la comuna bahiense se indicó que en nuestra ciudad las temperaturas mínimas se mantendrán entre -1°C y 1°C, con máximas de 8 a 10°C.
En ese sentido, desde el SMN se emitió una serie de recomendaciones para un evento de temperatura extrema frío,
- Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.
- Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, y mover las extremidades, por ejemplo).
- Mantener la casa calefaccionada de forma segura.
- Evitar los cambios bruscos de temperatura.
- Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.
- En caso de ser afectado por el frío, no automedicarse y consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.
- No fumar en ambientes cerrados.
- Prestar especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.