Frío y soleado: cómo será el lunes en Bahía Blanca

Una jornada con temperaturas muy bajas al inicio pero que presentará mejoras con la aparición de soleados hacia la tarde es la que vivirá la ciudad de Bahía Blanca en este comienzo de semana.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 11 grados centígrados.

En la mañana el tiempo será frío, nuboso y húmedo; el viento será leve del noroeste y la visibilidad será regular a buena.

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La temperatura mínima será de 1 grado centígrado.

En la tarde, el tiempo será frío con soleados. El viento tendrá intensidad leve del noroeste, el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad, buena.

Por esas horas, se dará la máxima del lunes, con 11 grados centígrados.

La noche, en tanto, será fría con cielo poco nuboso. Se estima para medianoche una temperatura de 5 grados centígrados.