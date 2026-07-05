La FIFA le levantó la sanción al delantero estadounidense que lesionó a un rival

Es mundial a esta altura el repudio en redes sociales a la decisión de la FIFA que se conoció este domingo ya que decidió no sancionar al delantero de Estados Unidos, Folarin Balogun.

El jugador de uno de los países anfitriones de la Copa del Mundo 2026 fue expulsado en el minuto 64 ante Bosnia y Herzegovina en dieciseisavos de final.

Esta fue la jugada:

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La FIFA decidió suspender la ejecución inmediata del castigo aplicando el Artículo 27 del Código Disciplinario. Por tal motivo Balogun estará a disposición del técnico argentino Mauricio Pocchettino para el próximo partido ante Bélgica, que se jugará este lunes a las 21 (hora de nuestro país).

FIFA dispuso también que la tarjeta roja se mantiene y que el jugador será sancionado más adelante.

La FIFA permite jugar a Balogun pese a su tarjeta roja.

El presidente de Estados Unidos, a través de su red social Truth Social, se hizo eco de la noticia y celebró la decisión del organismo rector del fútbol mundial.

"Gracias FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia", escribió Donald Trump.