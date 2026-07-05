Curioso momento en el entretiempo de Brasil-Noruega

Le entregan la pelota al árbitro. Foto: captura de pantalla.

La inteligencia artificial y la robótica se han combinado para aportar y ser protagonistas en el Mundial de fútbol 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

La IA hace su trabajo tanto fuera de la cancha contribuyendo con su tecnología a los análisis del VAR. Pero también en el propio piso de los estadios suceden cosas.

Este domingo un robot sorprendió al público presente en el MetLife Stadium de Nueva Jersey en el entretiempo de Brasil-Noruega, por los octavos de final.

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La máquina realizó movimientos graciosos para llamar la atención del público y le entregó la pelota al árbitro Ismail Elfath para la reanudación del juego.

Así fue la escena: