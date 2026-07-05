A Universitario se le escapó en el final ante Los Miuras: 42-40

Un partido clave se le escapó de las manos a Universitario este domingo en el complejo Héctor Gatica.

En el partido que completó la cuarta fecha del Regional Pampeano B, el XV bahiense cayó frente a Los Miuras de Junín por 42 a 40.

El encuentro, arbitrado por Omar Villafañe (Sur) se definió con un try de la visita en los instantes finales, en un partido de triunfo parcial cambiante.

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Fue una chance importante que se escapó para Las Pirañas en el objetivo de empezar a sumar, ya que todavía no conocen la victoria.

Los dirigidos por Sebastián Barrera al menos se quedaron con un punto bonus defensivo por perder por menos de 7 de diferencia.

A falta de tres fechas para que concluya la fase clasificatoria, El Rojo bahiense todavía mantiene chances matemáticas de subir y meterse entre los cuatro de arriba que en la segunda fase jugarán el grupo Campeonato, camino a la Reválida A-B.

A Universitario le queda en esta etapa: Uncas (Tandil) de visitante en la próxima fecha, Estudiantes (Olavarría) de visitante y cierra de local ante el actual puntero, Los 50 (Tandil).

El equipo bahiense formó hoy ante Miuras con 1. Michel Aquino, 2. Matías Lorenzo, 3. Julio Nill; 4. Ernesto Theaux y 5. Valentín Gorla; 6. Marcos Torresi, 7. Aucan Morales, 8. Mateo Pandolfi; 9. Tobías Andrade (capitán) y 10. Francisco Castro; 11. Joaquín Cariac, 12. Juan Cruz Fernández, 13. Facundo Freire, 14. Lautaro Carrio; 15. Álvaro Núñez.

Como recambio actuaron 16. Dylan Williman, 17. Santino Verón, 18. Juan Ignacio Gil, 19. Braian Winschu, 20. Lautaro Vera, 21. Giuliano Ghesla, 22. Santiago González Lamponi y 23. Donato Di Carli.

Próxima fecha

La quinta tendrá estos cotejos: Unión del Sur-Estudiantes (O), Pueyrredón-Biguá, Los Miuras-Los 50 y Uncas-Universitario.

Otros resultados

El sábado, el puntero Los 50 (Tandil) superó a Pueyrredón por 27 a 17, mientras que Uncas (Tandil) le ganó a Estudiantes (Olavarría) por 19 a 12 de visitante. También ganó Biguá, de local, 24-10 a Unión del Sur.