Con los goles de Haaland y las atajadas de Nyland, Noruega eliminó a Brasil

Noruega dio el gran golpe. Le ganó a Brasil 2 a 1 y avanzó a los cuartos de final del Mundial.

El seleccionado escandinavo se impuso con dos conquistas de Erling Haaland y una actuación tremenda de su arquero Örjan Nyland, quien le contuvo un penal a Bruno Guimaraes con el partido 0 a 0.

En tiempo de descuento, un penal convertido por Neymar le puso cifras definitivas al partido jugado en MetLife Stadium (New Jersey), con arbitraje del local Ismail Elfath.

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El combinado europeo llegó primero al gol pero no sumó al marcador por posición adelantada de Sorloth. Luego, Nyland le atajó un penal a Bruno Guimaraes en el comienzo del encuentro.

En el complemento, el Scratch tuvo el triunfo gracias a un gran pase de Vinicius que dejó mano a mano a Endrick, pero una mala definición no le permitió abrir el marcador.

En contrapartida, Andreas Schjelderup tiró un centro y Erling Haaland se elevó por encima de todos para poner el 1-0.

Nuevamente Nyland evitó la caída de su arco con una gran atajada y Casemiro se perdió el empate minutos más tarde.

Cuando se moría el partido, el delantero de Manchester City recibió la pelota y sacudió un fortísimo zurdazo para poner el 2-0.

Y ya en el séptimo minuto de descuento, Neymar descontó para maquillar la derrota de Brasil.

Noruega se medirá en cuartos ante el ganador del choque que protagonizarán más tarde México-Inglaterra.