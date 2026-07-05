El Gobierno prevé que el desarrollo de Vaca Muerta generará 90.000 nuevos puestos de trabajo

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que para 2029 el desarrollo de Vaca Muerta generará 90 mil nuevos puestos de trabajo, distribuidos entre 40 mil empleos directos e indirectos en la industria de oil & gas (hidrocarburos) y otros 50 mil vinculados a obras de infraestructura.

Durante la semana, Vaca Muerta también dio otra buena noticia: por primera vez, la producción de petróleo superó los 900.000 barriles diarios. Según datos de la Secretaría de Energía, la extracción llegó a 903.700 barriles por día, un 19,6% más que en el mismo mes de 2025, impulsada por el crecimiento de Vaca Muerta, que ya explica el 69% de la producción nacional.

El presidente y CEO de YPF expuso en la Bolsa de Comercio de Córdoba y aseguró que el desarrollo del yacimiento demandará inversiones por U$S130.000 millones en los próximos cinco años.

En un país donde hay mucha expectativa por la generación de nuevos empleos, el dato revelado por Marín cobra gran relevancia.

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“El desarrollo a gran escala de Vaca Muerta generará un pico de 90 mil nuevos empleos directos e indirectos”, rezaba la presentación de Marín.

Ese pico se observaría en 2029 e incluye las inversiones en producción y exploración de campos y también en infraestructura; suma a su vez directos e indirectos. Básicamente se trata de obra civil para el tendido de oleoductos, gasoductos y plantas vinculadas con la producción y distribución.

“Alrededor de 40 mil puestos de trabajo constantes se van a generar en el sector oil & gas, entre directos e indirectos, que sería duplicar lo que hay hoy en la industria”, dijo Marín.

Asimismo, explicó que YPF creó un instituto para que las personas que vayan a trabajar a Vaca Muerta conozcan los riesgos de la actividad. “Cuando saben cómo enfrentarlos, pueden tomar los recaudos necesarios”, explicó. Marín calificó a ese centro de capacitación como el más moderno de la industria del oil & gas a nivel mundial.

También puso en valor la inversión anual que hace la petrolera con mayoría estatal. Si se hace el promedio anual, equivale a la inversión que realiza la empresa más grande del mundo distribuida en 150 países. Argentina la va a hacer cada año en Vaca Muerta.

“Por eso todas las empresas de servicios aman Neuquén para los próximos cinco años: allí se concentrará la mayor inversión”, aseguró. (con información de TN)