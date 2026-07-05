Equipo confirmado en Los Pumitas para buscar las semifinales en el Mundial de Georgia

La Copa del Mundo M20 de rugby llega a instancias decisivas en la fase de grupos. Los dos mejores seleccionados de la zona C se enfrentan para determinar quién estará en semifinales.

Los Pumitas e Inglaterra se mediran pasado mañana a las 8.30 (hora argentina), en el Avchala Stadium de Tbilisi, Georgia. El partido se podrá seguir por ESPN y Disney+.

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Para enfrentar al conjunto europeo, Nicolás Fernández Miranda, head coach del seleccionado argentino, presentará los mismos 23 jugadores que golearon a Irlanda.

Vale destacar que el ganador del encuentro clasificará a semifinales, ya que los mejores de cada grupo sacan su pasaje para dicha instancia.

Por su parte, los segundos competirán del quinto al octavo puesto. Los terceros y cuartos disputarán las posiciones del noveno al duodécimos y del decimotercero al decimosexto, respectivamente.

Hasta el momento Argentina superó con comodidad a Estados Unidos por 78 a 14 y luego a Irlanda por 62 a 40.

El martes, además de Los Pumitas-Inglaterra, la jornada comenzará con Irlanda-Estados Unidos (6) y Nueva Zelanda-Italia (6). Después Escocia-Japón (8.30), Sudáfrica-Gales (11), Francia-Australia (11) y por último Georgia-Uruguay (13.30 y España-Fiji (13.30).

A continuación, la formación de Los Pumitas ante Inglaterra:

1 FARÍAS CERIONI, Benjamín (Universitario RC – Unión de Rugby de Tucumán)

2 CUNEO CAMARGO, Manuel (San Juan RC – Unión Sanjuanina de Rugby)

3 SALINAS MALLEA, Bautista (Los Tordos R.C – Unión de Rugby de Cuyo)

4 PASCUAL VIALE, Joaquín (Alumni – URBA)

5 BENAVIDES, Bautista (Santa Fe RC – Unión Santafesina de Rugby)

6 DANDE, Tomás (Huirapuca R.C – Unión de Rugby de Tucumán) (capitán)

7 SORONDO, Jerónimo (Belgrano Athletic – URBA)

8 TORRE, Federico (Córdoba Athletic – Unión Cordobesa de Rugby)

9 PREUMAYR, Juan (Jockey Club de Rosario – Unión de Rugby de Rosario)

10 SERPA, Federico (Los Tordos RC – Unión de Rugby de Cuyo)

11 AVACA, Luciano (Tala RC – Unión Cordobesa de Rugby)

12 ORDIZ, Benjamín (Los Caranchos – Unión de Rugby de Rosario)

13 COLL, Pedro (Tigres R.C – Unión de Rugby de Salta) (vicecapitán)

14 LESCANO, Bautista (CAE – Unión Entrerriana de Rugby)

15 PFISTER, Simón (Tucumán RC – Unión de Rugby de Tucumán)

Suplentes

16 CAMBIASSO, Nicolás (Buenos Aires – URBA)

17 CEBRON, Fabrizio (Regatas de Bella Vista – URBA)

18 NARVÁEZ, Federico (Atlético del Rosario – Unión de Rugby de Rosario)

19 HYGONENQ, Felipe (Alumni – URBA)

20 CAÑAS, Basilio (CAE – Unión Entrerriana de Rugby)

21 REGGIARDO, Valentino (Deportiva Francesa – URBA)

22 GIANNANTONIO, Manuel (Tala RC – Unión Cordobesa de Rugby)

23 FERNÁNDEZ, Ramón (Hindú – URBA)