Mundial 2026: la dura estadística que Brasil no pudo dejar atrás ante Noruega

Brasil cayó este domingo ante Noruega por 2-1 y quedó eliminado en los octavos de final del Mundial 2026, por lo que no pudo cortar con una estadística negativa que ya cumple 24 años.

Si bien la "Verdeamarelha" llegaba como la favorita, aunque no por tanto, había un dato que preocupaba a los sudamericanos: llevaban más de 20 años sin ganarle a un rival europeo en enfrentamientos de eliminación directa.

La última vez que Brasil ganó un encuentro de este tipo fue en la final del Mundial de Corea-Japón 2002, cuando derrotó 2-0 a Alemania con un doblete de Ronaldo para conseguir su quinta estrella.

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A partir de allí, todo se complicó para la selección más ganadora en la historia de los Mundiales cada vez que se enfrentó con europeos en mata-mata.

El primer cruce llegó en los cuartos de final de Alemania 2006. En aquella ocasión, «Les Bleus» se impusieron 1-0 gracias a la actuación estelar de Zinedine Zidane y al gol de Thierry Henry.

En Sudáfrica 2010, el verdugo de Brasil fue Países Bajos, que lo eliminó nuevamente en los cuartos de final tras dar vuelta un encuentro durísimo y así imponerse por 2-1.

Las últimas dos eliminaciones de Brasil en Mundiales también se dieron en los cuartos de final y frente a rivales europeos.

En 2014, Brasil fue el organizador del Mundial y apuntaba a que tenía todo listo para conseguir su sexta estrella. Sin embargo, aquella historia terminó de la peor manera para los brasileros, ya que en las semifinales fueron humillados por Alemania, que los goleó 7-1, mientras que en el partido por el tercer puesto Países Bajos los aplastó 3-0.

Las últimas dos eliminaciones de Brasil en Mundiales también se dieron en los cuartos de final y frente a rivales europeos. En Rusia 2018 su verdugo fue Bélgica, que se impuso por 2-1, mientras que en Qatar 2022 quedó eliminado por penales ante Croacia después de igualar 1-1 en los 120 minutos.

Brasil no pudo dejar atrás la cruda estadística y fue el combinado noruego quien salió victorioso en el duelo de este domingo por 2-1 para dejar a la Canarinha, comandada por el italiano Carlo Ancelotti, en los octavos de final del certamen internacional. (NA).

El historial

Los últimos enfrentamientos de Brasil ante europeos en partidos de eliminación directa en Mundiales:

Alemania 2006: Brasil 0-Francia 1

Sudáfrica 2010: Brasil 1-Países Bajos 2

Alemania 2014: Brasil 1-Alemania 7 y Brasil 0-Países Bajos 3

Rusia 2018: Brasil 1-Bélgica 2

Qatar 2022: Brasil 1 (2)-Croacia (1 (4)

EE.UU., Canadá y México 2026: Brasil 1-Noruega 2