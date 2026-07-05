Olimpo y Villa Mitre jugaron a no perder y la “batalla” en el Carminatti, por suerte, terminó en paz

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“No jugaron a nada, pero se fajaron de lo lindo”, me solía decir mi padrino Roberto cuando yo era chico y no entendía por qué el partido que acabábamos de ver juntos terminaba sin goles, con futbolistas extenuados y una cantidad inusitada de tarjetas amarillas.

Olimpo y Villa Mitre, en el clásico N° 34 por competencias ajenas a la Liga del Sur, bregaron demasiado por cuidar el honor y se esmeraron bastante poco, por no decir casi nada, a la hora de alzar las armas y atacar cuando la única estrategia que tuvieron fue replegarse y defender.

Fue una batalla donde la emoción y la sangre caliente le ganaron a la creación y el resultado fue tan lógico como previsible: 0-0.

Era cuestión de sobrevivir con la frente alta ante el adversario con el que nunca se puede perder: el fervor atravesó varias veces la ley de la gravedad, algunos golpes rozaron lo antirreglamentario y la pelota terminó tiznada de tantos chispazos y fogonazos.

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El primer remate al arco fue a los 39 minutos del primer tiempo, un tiro alto de Guille que no asustó a nadie. Con eso le digo todo.

En esa etapa inicial, donde el tricolor se impuso en los duelos donde el balón era apretujado y nadie sabía para que dirección podía llegar a salir, se cometieron 19 infracciones. Una barbaridad.

Antes del descanso, la visita tuvo una muy clara, pero Lungarzo le tapó con el pecho un latigazo fulgurante a Bacigalupe en la boca del arco.

Ninguno de los dos presionó alto, la zona media fue de piquetes constantes y el 4-1-3-2 de un lado cayó en la trampa del exigente y batallador 4-4-1 que le planteó el de enfrente. No fueron esquemas “espejos”, pero si idiosincrasias similares: meter y raspar sin regalar ni el aire.

En el complemento abusaron del “pum para arriba”. Se ve que nunca escucharon al sabio Esteban Fernández, gran formador puntaltense que no hace mucho trabajó en la Escuelita de Vila Mitre: “La pelota no tiene alas, entonces no la hagan volar”.

En esa parte, el dueño de casa tiró veneno en el área villamitrense, pero no lo mató. Un cabezazo de Chimino dio en el travesaño y Mazza se jugó el alma mano a mano con Ferreyra.

El árbitro Matías Billone Carpio empezó con el rápido reparto de amonestaciones, pero sacó las que se había olvidado de mostrar en el período inicial. Además, dejó que a Braian Guille y al puanense Tomás Ibarra los maltraten bastante. ¿Por qué señor juez?, en el fútbol hay que proteger a los que más intentan o a esos que piensan distinto cada vez que la redonda pasa por sus pies.

Ahhh… No me quiero olvidar del principal error del “pito” cordobés: yo vi penal de Moiraghi a Ibarra cuando el 9 enganchó hacia adentro y el Chino le dio con la de “palo” en una de las canillas. Tomy no protestó y sus compañeros tampoco, pero la imagen permanece en mis retinas: hubo contacto, el golpe existió y debió ser cobrado.

Olimpo, que lleva 7 cotejos sin ganar (6 empates y una derrota), consiguió el punto que le permitió clasificar al Nonagonal campeonato, al igual que Kimberley y Alvarado.

Queda un lugar en la Zona 4, a dos fechas del final. Ese puesto lo ocupa Villa Mitre, que depende de sí mismo para sacar el boleto. Le resta enfrentar a Brown de Puerto Madryn (local) y a Sol de Mayo en Viedma.

Tal vez el “trico”, que viene derechito con 3 éxitos y 4 pardas en sus últimas 7 presentaciones, logre entrar entre los 9, y si eso ocurre, se volverá a cruzar con el aurinegro. Lo único que pido es que no sea un partido tan pobre y decepcionante como el de hoy.

La síntesis

Olimpo 0 (4-1-3-2)

Lungarzo 6

Chimino 5

Moiraghi 7

Ferreyra (c) 6

Lapetina 5

Stancato 5

Amarilla 4

M. Vargas x

D. Ramirez 5

Guille 6

F. González 3

DT: Carlos Mungo

Villa Mitre 0 (4-4-1-1)

Mazza 7

T. Pérez 5

Almada 6

Bacigalupe (c) 6

OLGUIN 7

Monti 4

Cavagnero 6

Battigelli 5

Mujica 5

E. González 5

T. Ibarra 6



DT: Diego Cochas

PT. No hubo goles.

ST. No hubo goles

Cambios. 16m. S. Fernández (5) por Vargas, 54m. Susvielles (4) por F. González y 71m. Bellone (5) por Chimino y C. Ibarra (5) por Amarilla, en Olimpo; 75m. Tunessi por T. Ibarra y Benítez por E. González, 82m. Avit por Battigelli y 94m. Pinto por Mujica, en Villa Mitre.

Amonestados. S. Fernández (66m.), D. Ramírez (77m.) y Stancato (88m.), en Olimpo; Battigelli (24m.), Cavagnero (63m.), Mujica (81m.), Avit (83m.) y Bacigalupe (89m.), en Villa Mitre.

Arbitro. Matías Billone Carpio (4).

Cancha. Olimpo (7,5).