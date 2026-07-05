Final de la LBB Bronce: Caza y Pesca salió ganando con su zona franca y el efectivo Nicolás Sánchez

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Caza y Pesca Huracán Médanos superó esta noche a Pellegrini, 72 a 59, de visitante, en cancha de Altense, y se puso al frente en el inicio de la serie final -al mejor de cinco- correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce.

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La visita planteó desde el inicio una defensa zonal, la cual sostuvo por necesidad, aunque no porque de movida le devolviera buenos resultados, ya que el local empezó a meterla a distancia y escapó 24-14.

Hasta ahí el azulgrana anotó 5-8 detrás de 6m75 (cifra con la que cerró el cuarto), convirtiendo 3 de 4 Mateo Barrera y 2-3 Iván Gómez Lépez, más allá del 0-2 de Gastón Chaves.

Atrás, el equipo que dirige Juan Sergio Palumbo designó a Barrera con Juan Cruz Redivo y el resto en zona, activa por cierto, para evitar básicamente los rompientos.

Y como los medanenses no la metían (0-5 en t3) y tampoco podían ganarse segundos tiros, el plan era casi perfecto para el local.

Claro que ese 24-14 en contra de los primeros 10 minutos, en 6m20 del segundo cuarto Caza y Pesca los transformó en un parcial de 15-4, pasando al frente 29-28.

¿Qué pasó? Los medanenses insistieron con la zona y Pelle no tuvo los mismos porcentajes a distancia (1-11 en triples en este período).

Además, los dirigidos por Gabriel Asnes dominaron en su tablero, salieron rápido y tuvieron a Nicolás Sánchez como líder ofensivo, que anotó 11 puntos, para ganar el cuarto 19-11 y quedar apenas 2 abajo en el descanso largo: 35-33.

En el tercero, Caza y Pesca mantuvo la defensa zonal y el local puso a Lucas Cattafi con Redivo.

Pelle, aunque algo forzado, pudo ir descontando con el empuje de Chaves y metió un parcial de 6-0 para escapar 43-37.

No obstante, el azulgrana no tuvo claridad ofensiva, sumó 12 pérdidas hasta ahí y, enfrente, Nico Sánchez mantuvo el poder ofensivo corriendo y rompiendo, completando en ese tiempo 19 unidades, para cerrar el cuarto 48-48.

La visita, sin Herman Baegas -con 4 faltas- tuvo que multiplicarse en la pintura. Así y todo aguantó. Y cuando regresó el Flaco (completó 12 rebotes y 10 puntos) y Redivo (anotó 13 unidades a pesaer del 0-4 en t3), la visita definitivamente empezó a consolidarse.

Con un juego básico, aunque con claridad para leer las ventajas y logrando buena administración de Agustín Solomon (6 asistencias), alimentando a los internos o habilitando a los perimetrales, el equipo medanense sacó 7 de luz restando 4m30.

Esa diferencia fue suficiente para poder soportar el último esfuerzo local, que pagó caro las 19 pérdidas, sufrió al inspirado Sánchez (2-2 en t3, 8-15 en t2 y 4-4 en t1) y careció de lucidez y efectividad para atacar una defensa simple que durante tres cuartos le resultó muy eficiente a la visita, al punto de ser, en gran parte, el motivo que le permitió ponerse 1-0.

Es que aquel 5-8 en triples que estampó Pellegrini en el primer cuarto, nada tuvo que ver con el 8-30 con el que terminó (3-22).

Cada partido es una historia distinta. Y el miércoles, en el Osvaldo Casanova, se escribirá el segundo capítulo de Caza y Pesca (1)-Pellegrini (0).

La síntesis:

Pellegrini (69): J.I Castro (11), I. Gómez Lépez (8), M. Barrera (15), G. Chaves (20), Andrés Almirón (8), fi; N. Themtham (2), Francisco Godeas (2), L. Cataffi (3), S. Frayssinet y G. Conti. DT: Juan Sergio Palumbo.

Caza y Pesca (72): A. Solomon (7), N. Sánchez (26), J.C. Redivo (13), F. Perrín (10), H. Banegas (10), fi; T. Martz (3), M. Nievas y B. López (3). DT: Gabriel Asnes

Cuartos: Pellegrini, 24-14; 35-33 y 48-48.

Árbitros: Néstor Schernenco, Sam Inglera⁩ y Marcelo⁩ Gordillo

Cancha: Armando Traini (Altense).

Serie: Caza y Pesca, 1-0.