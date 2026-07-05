Final de la LBB Bronce: Caza y Pesca salió ganando con su zona franca y el efectivo Nicolás Sánchez
Los medanenses superaron en Punta Alta a Pellegrini, 72 a 69. Se adelantaron 1-0 en la serie al mejor de cinco.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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Caza y Pesca Huracán Médanos superó esta noche a Pellegrini, 72 a 59, de visitante, en cancha de Altense, y se puso al frente en el inicio de la serie final -al mejor de cinco- correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce.
La visita planteó desde el inicio una defensa zonal, la cual sostuvo por necesidad, aunque no porque de movida le devolviera buenos resultados, ya que el local empezó a meterla a distancia y escapó 24-14.
Hasta ahí el azulgrana anotó 5-8 detrás de 6m75 (cifra con la que cerró el cuarto), convirtiendo 3 de 4 Mateo Barrera y 2-3 Iván Gómez Lépez, más allá del 0-2 de Gastón Chaves.
Atrás, el equipo que dirige Juan Sergio Palumbo designó a Barrera con Juan Cruz Redivo y el resto en zona, activa por cierto, para evitar básicamente los rompientos.
Y como los medanenses no la metían (0-5 en t3) y tampoco podían ganarse segundos tiros, el plan era casi perfecto para el local.
Claro que ese 24-14 en contra de los primeros 10 minutos, en 6m20 del segundo cuarto Caza y Pesca los transformó en un parcial de 15-4, pasando al frente 29-28.
¿Qué pasó? Los medanenses insistieron con la zona y Pelle no tuvo los mismos porcentajes a distancia (1-11 en triples en este período).
Además, los dirigidos por Gabriel Asnes dominaron en su tablero, salieron rápido y tuvieron a Nicolás Sánchez como líder ofensivo, que anotó 11 puntos, para ganar el cuarto 19-11 y quedar apenas 2 abajo en el descanso largo: 35-33.
En el tercero, Caza y Pesca mantuvo la defensa zonal y el local puso a Lucas Cattafi con Redivo.
Pelle, aunque algo forzado, pudo ir descontando con el empuje de Chaves y metió un parcial de 6-0 para escapar 43-37.
No obstante, el azulgrana no tuvo claridad ofensiva, sumó 12 pérdidas hasta ahí y, enfrente, Nico Sánchez mantuvo el poder ofensivo corriendo y rompiendo, completando en ese tiempo 19 unidades, para cerrar el cuarto 48-48.
La visita, sin Herman Baegas -con 4 faltas- tuvo que multiplicarse en la pintura. Así y todo aguantó. Y cuando regresó el Flaco (completó 12 rebotes y 10 puntos) y Redivo (anotó 13 unidades a pesaer del 0-4 en t3), la visita definitivamente empezó a consolidarse.
Con un juego básico, aunque con claridad para leer las ventajas y logrando buena administración de Agustín Solomon (6 asistencias), alimentando a los internos o habilitando a los perimetrales, el equipo medanense sacó 7 de luz restando 4m30.
Esa diferencia fue suficiente para poder soportar el último esfuerzo local, que pagó caro las 19 pérdidas, sufrió al inspirado Sánchez (2-2 en t3, 8-15 en t2 y 4-4 en t1) y careció de lucidez y efectividad para atacar una defensa simple que durante tres cuartos le resultó muy eficiente a la visita, al punto de ser, en gran parte, el motivo que le permitió ponerse 1-0.
Es que aquel 5-8 en triples que estampó Pellegrini en el primer cuarto, nada tuvo que ver con el 8-30 con el que terminó (3-22).
Cada partido es una historia distinta. Y el miércoles, en el Osvaldo Casanova, se escribirá el segundo capítulo de Caza y Pesca (1)-Pellegrini (0).
La síntesis:
Pellegrini (69): J.I Castro (11), I. Gómez Lépez (8), M. Barrera (15), G. Chaves (20), Andrés Almirón (8), fi; N. Themtham (2), Francisco Godeas (2), L. Cataffi (3), S. Frayssinet y G. Conti. DT: Juan Sergio Palumbo.
Caza y Pesca (72): A. Solomon (7), N. Sánchez (26), J.C. Redivo (13), F. Perrín (10), H. Banegas (10), fi; T. Martz (3), M. Nievas y B. López (3). DT: Gabriel Asnes
Cuartos: Pellegrini, 24-14; 35-33 y 48-48.
Árbitros: Néstor Schernenco, Sam Inglera y Marcelo Gordillo
Cancha: Armando Traini (Altense).
Serie: Caza y Pesca, 1-0.