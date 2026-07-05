Neymar, ¿se retiró de la Selección de Brasil?: "Intenté, intenté; ahora terminó"

Neymar JR insinuó su retiro de la selección de Brasil tras la derrota frente a Noruega y la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026.

Visiblemente emocionado, el delantero de Santos confirmó su decisión en la zona mixta del Estadio Nueva Jersey, el mismo escenario donde debutó con la camiseta de la Canarinha el 10 de agosto de 2010, en un amistoso ante Estados Unidos en el que también convirtió.

“Intenté e intenté, ahora terminó. Comencé acá, terminé acá”, expresó muy emocionado el astro brasileño.

El atacante puso fin a una trayectoria de casi 16 años con la selección brasileña, en la que disputó 130 partidos, marcó 79 goles —33 de ellos en encuentros oficiales— y repartió 59 asistencias.

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Además, Neymar jugó cuatro Copas del Mundo, alcanzando una semifinal, dos cuartos de final y los octavos en su última participación, aunque nunca pudo conquistar el título que siempre persiguió.

Con 34 años, Neymar ingresó durante el segundo tiempo por decisión de Carlo Ancelotti, cuando Brasil buscaba revertir el marcador frente a Noruega. Su presencia generó sorpresa, ya que hasta ese momento había tenido un papel secundario durante el torneo. Poco después de su ingreso, el encuentro terminó de inclinarse a favor del conjunto europeo.

El delantero descontó de penal en el tramo final del partido, aunque el gol no modificó el desenlace. Antes de ejecutar el remate protagonizó un intercambio con el arquero noruego Ørjan Nyland, preguntándole “¿Dónde lo quieres?”, y, tras convertir, volvió a encararlo antes de recibir una tarjeta amarilla por su reacción.

Consumada la eliminación, Neymar rompió en llanto sobre el césped y fue consolado por Raphinha. La derrota dejó a Brasil sin la posibilidad de volver a conquistar un Mundial, una espera que ya alcanza los 24 años, y también marcó el cierre definitivo de la carrera internacional de uno de los máximos referentes de su historia. “Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó”, sentenció.