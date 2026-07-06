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Agronomía de la UNS: jornada de divulgación con el foco puesto en el suelo

Se realizará este martes 7 en el aula 1 del Campus Palihue. El acceso es libre y gratuito.

También se realizarán pruebas de drones para el monitoreo productivo. / Fotos: Prensa UNS

En el marco del Día Nacional de la Conservación del Suelo, y con el objetivo de promover el cuidado de este recurso y difundir avances científicos sobre su manejo sustentable, el Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur (UNS) realizará a una jornada de divulgación denominada Conservación de suelos: El suelo que cuidamos es la vida que sembramos.

Se realizará este martes 7 de julio, de 8.30 a 13.30, en el aula 1 del Campus Palihue, con acceso libre y gratuito. Se entregarán certificados de asistencia.

La jornada contará con la presencia de docentes, investigadores y especialistas que abordarán tres ejes fundamentales:

—Suelos y resiliencia al cambio climático: se discutirá el rol del suelo frente al cambio climático y se presentará el inventario de gases de efecto invernadero de Bahía Blanca.

—Suelos y ambientes sustentables: experiencias sobre calidad del suelo, uso de bioindicadores (lombrices), biocarbones y el programa BPA Suelos Bonaerenses.

—Suelos, conservación y regeneración: charlas sobre cultivos de servicio, fertilización en ambientes semiáridos y estrategias regionales junto al INTA.

Para quienes no residan en la localidad, la actividad se transmitirá vía Zoom (a partir de las 9), en este link: Conservación de suelos: El suelo que cuidamos es la vida que sembramos.

Además de las conferencias, los asistentes podrán disfrutar de:

—Postas prácticas: demostraciones de análisis de muestras de suelo, procesos de compostaje y el uso de drones para el monitoreo productivo.

—Exposición científica: muestra de 20 pósters científicos elaborados por grupos de investigación de la UNS.

El encuentro está dirigido a productores agropecuarios, profesionales del sector, estudiantes y cualquier vecino interesado en la preservación del medio ambiente.

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