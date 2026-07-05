Tras un hundimiento del asfalto, ABSA trabaja para llevar adelante las tareas de reparación

El Municipio de Coronel Rosales informa que, tras el hundimiento de pavimento registrado en las últimas horas sobre calle Estomba, personal de ABSA se encuentra trabajando en el lugar para garantizar la seguridad, evaluar la situación y llevar adelante las tareas de reparación correspondientes.

Este episodio vuelve a poner en evidencia la necesidad de las obras estructurales que el Municipio viene gestionando junto a la Provincia para dar una solución definitiva a una problemática histórica de la ciudad.

En ese marco, en las próximas semanas comenzará el histórico recambio de 30 colectores cloacales, y permitirá comenzar a revertir el deterioro de la infraestructura sanitaria en distintos sectores de Punta Alta.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El desgaste del sistema cloacal y pluvial es consecuencia de décadas de falta de inversión, una situación que además se vio agravada por los eventos climáticos extraordinarios registrados en los últimos años. Como resultado, se producen socavamientos subterráneos que, en algunos casos, derivan en hundimientos del pavimento.

Desde el Municipio se solicita a la comunidad circular con precaución en los sectores intervenidos y respetar la señalización preventiva.

Asimismo, se recuerda que se trata de una problemática compleja y que, mientras avanzan las obras de fondo, podrían registrarse nuevos episodios similares