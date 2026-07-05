La ciudad nació de una acción colectiva y espontánea

Para comenzar, debe decirse que Punta Alta nació de una acción colectiva y espontánea, por lo que carece de acta fundacional.

Tampoco es fruto de la decisión de ningún funcionario o instancia de gobierno que dispuso la formación de un pueblo donde hoy se encuentra la ciudad, se expresa en un trabajo realizado por el equipo del Archivo Histórico Municipal.

Además, en el escrito se menciona que el establecimiento de lo que hoy es Punta Alta fue un proceso que se llevó a cabo a lo largo de muchos meses, por lo que determinar la fecha precisa en que ocurrió siempre fue complicado.

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El 2 de julio de 1898, es una fecha convencional que hace coincidir el nacimiento de la ciudad con el día en que se clava el primer pilote en las obras del Puerto Militar, hoy Base Naval Puerto Belgrano.

La elección de la fecha

¿Y por qué, entonces, el 2 de Julio? La elección de esta fecha tiene su historia. Esto dice la investigación del Archivo.

Si bien antes habían existido algunas iniciativas referidas al tema, sobre todo a partir de la inquietud del periodismo local (como el semanario La Semana, de 1922), un hecho puntual gravitó decididamente en el accionar de los miembros de la Sociedad de Fomento: la conmemoración, el 11 de abril de 1928, del primer centenario de la fundación de la ciudad de Bahía Blanca, cabecera del partido al cual Punta Alta pertenecía jurisdiccionalmente.

Los casi $100.000, gastados por la comuna en las celebraciones encendieron el enojo en Punta Alta, pues la referida suma representaba poco menos que la totalidad de la recaudación municipal anual de la Delegación local y se sabían de las eternas deficiencias edilicias padecidas por el vecindario y los reclamos no escuchados.

Todo esto motivó la organización de una asamblea extraordinaria en donde la Comisión Directiva de la Sociedad de fomento decidió mandar imprimir 1500 manifiestos de protesta, que fueron repartidos por el vecindario una vez pasada la fecha aniversario de Bahía Blanca.

Seguidamente tomó fuerza en el seno de dicha sociedad la idea de establecer una fecha fundacional para la ciudad, según se dijo “para no celebrar fiestas ajenas”. Se designó una subcomisión para encargarse de la investigación y estudio del tema, tarea en la que ofreció su colaboración también José P. Varela, por entonces concejal.

Finalmente se convocó, el día 22 de julio de 1928, a una asamblea popular en el bar La Marina, a la que asistieron alrededor de 280 personas, y se procedió a tratar el tema. Los miembros de la referida subcomisión leyeron al auditorio el informe correspondiente, puntualizando las posibles fechas susceptibles de relacionarse con el origen de la población.

Así se sometió a consideración el 2 de diciembre de 1896, cuando el Congreso de la Nación aprobó la ley de construcción del Puerto Militar; el 5 de mayo de 1898, cuando se nombró al ingeniero Luiggi como Director General de las obras y el 26 de septiembre de ese mismo año, cuando se inauguró oficialmente el servicio de cargas desde Grünbein hasta la estación Punta Alta.

Posteriormente hizo uso de la palabra José P.Varela llegado a la zona en marzo de 1896, con el objetivo de establecer la Estación Telegráfica Militar. Emitió una serie de consideraciones, para concluir que, según su opinión, la fecha fundacional de Punta Alta debía ser el 2 de julio de 1898, cuando se clavó el primer pilote en el muelle, ya que a partir de allí comenzó a acentuarse, junto con la construcción del puerto, el desarrollo de la población civil.

Seguidamente el presidente de la Sociedad de Fomento sometió a votación la propuesta de Varela y ésta fue aceptada por unanimidad.

Varela, concejal del bloque del Partido Demócrata Nacional, se encargó de oficializarla, presentando a tal efecto un proyecto de ordenanza que fue aprobada.

Significado de la fecha

Más allá de su elección por consenso y que se eligió entre otras muchas posibles, el 2 de Julio representa para Punta Alta una fecha de gran valor identitario. Al imponerse, la ciudad reclamó su voluntad de reconocerse a sí misma como independiente de Bahía Blanca, con otros orígenes y con otra historia.

Este sentimiento de alteridad corrió en paralelo con los anhelos de autonomía municipal, la que puedo concretarse el 12 de Mayo de 1945.

Los orígenes

Punta Alta surgió de manera espontánea cuando los obreros que trabajaban en las obras del Puerto Militar se asentaron en las proximidades de la estación de la línea del Ferrocarril del Sud que unía Grünbein con los obrajes del asentamiento naval.

En efecto, una vez inaugurado el servicio ferroviario en septiembre de 1898 comenzó a funcionar el servicio de carga y el 1° de noviembre el de pasajeros.

A partir de ese entonces, se mejoraron sustancialmente las condiciones de comunicación y de aprovisionamiento del área.

Entre fines de 1896 y principios de 1897, centenares de trabajadores se establecieron en Arroyo Pareja (fondeadero tradicional de la escuadra) y Punta Sin Nombre (sitio de emplazamiento de las baterías de defensa).

Toda esa gente, cuando tuvo la oportunidad y atraídos por la llegada del ferrocarril, se trasladó en proximidades de la flamante estación, por contar con mayores facilidades de aprovisionamiento y de conexión con Bahía Blanca y el resto del país.

Se originó así, prácticamente de la nada, un importante núcleo de varios cientos de personas, tras las cuales llegaron los comerciantes: se abrieron tiendas de comestibles, despachos de bebidas y bares, hoteles y fondas, todo lo necesario para cubrir las necesidades de esos trabajadores.

El nombre de la ciudad

El ingeniero Luis Luiggi (director de las obras del Puerto Militar) había planificado el futuro asentamiento poblacional dentro del mismo puerto, en una zona de integración cívico-militar que incluía hospital, escuela, registro civil y correos, cementerio y todo el equipamiento urbano.

Sin embargo, los obreros decidieron establecerse de manera libre fuera del entramado diseñado por Luiggi.

El ingeniero, ante los hechos consumados, intentó hacer, sin éxito, una planificación urbana al lugar, denominándolo como Uriburia, en honor al presidente José Evaristo Uriburu, quien ordenó la creación del Puerto Militar.

Sin embargo, al pueblo se lo denominó Punta Alta, como el nombre de la estación de ferrocarril recientemente inaugurada.

Adoptó su nombre del paraje donde se asentaba, y que, a su vez, derivaba del accidente geográfico próximo: la Punta Alta, una lengua de tierra coronada por un médano alto, visible desde el mar y tomada como referencia por los marinos desde principios del siglo XIX.

Ese pueblo creció y se extendió como un hongo: de los 790 habitantes contabilizados en 1901 pasaron a 7.500 en 1905 y casi 10.000 en 1910.