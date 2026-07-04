Fuerte choque en Urquiza y Espora, de Punta Alta

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Dos vehículos protagonizaron esta tarde una fuerte colisión, en la esquina de Urquiza y Espora, de Punta Alta.

Estuvo involucrado un automóvil Honda Fit, patente GFZ019, cuya marcha finalizó contra la vivienda ubicada en Espora 312.

Era guiado por Leonel Navarro, de 35 años, quien fue trasladado por la ambulancia del Same, sin riesgo de vida, al Hospital Municipal "Eva Perón".

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El otro rodado fue un Fiat Strada, dominio KNC788, cuyo conductor fue identificado como Julio César Blanco (68).

Además del servicio de emergencias, trabajó en el lugar la Policía Comunal.