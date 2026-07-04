La Cooperativa Eléctrica de Punta Alta, la primera en sudamérica, cumple hoy 100 años

En el centenario de la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta, Diego Piñero, presidente del consejo de administración, dijo que "estamos contentos porque llevamos adelante un importante evento por los 100 años de la Cepa. A mis 46 años, estoy presidiendo la cooperativa y este aniversario, lo que implica un peso y una responsabilidad, y conlleva a estar a la altura de lo que es la institución, la primera en su tipo en sudamérica".

"En nuestro medio, todas las personas con las que hablás, tiene un amigo o un familiar que directa o indirectamente está o estuvo vinculado con la Cepa. Creo que transversalmente caló en la sociedad rosaleña y no como una institución más", indicó.

Mencionó que "hace poquito recibimos la visita del gobernador, recorrimos las instalaciones y se quedó sorprendido de todo lo que se hace en la Cepa, desde las telecomunicaciones hasta el servicio solidario de sepelio que es muy valorado por la comunidad. La cooperativa no es solamente la parte eléctrica, que es la parte fundamental y la columna vertebral, sino también todo el resto".

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"Somos una institución con rostro. Y quien atiende, del otro lado del teléfono o un reclamo, es alguien que conocés, es un vecino. Los chicos que entran a las casas a poner un módem y demás, son personas que se toman un mate en los espacios comunes de nuestro medio. Es todo muy familiar y a eso queremos cuidarlo y seguir apostando", sostuvo.

En tanto el gerente general de la CEPA, Enrique Chanquía, expresó que "nos encuentra este aniversario con muchos proyectos en cada una de las actividades y servicios, en lo referente a la energía eléctrica y el área de sociales con el servicio de sepelios, renovando y modernizando la infraestructura, siempre con la vocación de brindar una prestación que se encuentre a la altura de lo que la comunidad necesita en un servicio tan importante y sensible".

"En las telecomunicaciones estamos trabajando muy fuerte, con un proyecto muy importante. Consiste en una nueva red de fibra óptica directamente al hogar. Es una obra que está muy avanzada y le permitirá a la Cepa seguir brindando servicios en todo el distrito, por lo menos en los próximos 20 o 30 años. Es un servicio que cada vez tiene mayores demandas por parte de nuestros asociados en la conectividad y confiabilidad. En este sentido, se está haciendo una inversión muy importante en infraestructura y tecnología para seguir brindando los servicios de telecomunicaciones, internet y televisión con la calidad suficiente y para estar a altura de las demandas".

"Es la vocación de la Cepa estar trabajando permanentemente sobre las redes eléctricas para mejorarlas, fortalecerlas y extenderlas. En el caso de Pehuen Co, cuando llegue la mayor demanda de distribución de energía, que son los meses de verano, la idea es tener las redes listas para brindar el servicio y no tener complicaciones", expuso.

Luego sumó que "estamos trabajando en otras localidades, saliendo de casco urbano de Punta Alta, como en Villa del Mar y Villa Arias, para ir modernizando y extendiendo las redes conforme se vaya ampliando la población. En estos primeros 100 años, la Cepa ha tenido un protagonismo muy importante en el desarrollo de Punta Alta y el distrito de Coronel Rosales".