El Instituto Nº 79 deja huella con la formación de profesionales

Por Natalia Miguel

El Instituto Superior de Formación Docente Nº 79 “Nora Electra Santa María” es considerado “formador de formadores”. Esta semana cumplió 40 años preparando profesionales, construyendo sueños y dejando huella en la comunidad.

La directora Silvia Zorzi contó que es egresada del Instituto Avanza y allí “conocí a Nora, que era la inspectora, a quien yo quería mucho. Años más tarde, llegué a Punta Alta y el nombre del servicio era justamente el de ella, lo cual es un honor y un gran compromiso”.

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“Ella era inspectora del Avanza y yo alumna, en 1979. Me había anotado para hacer fonoaudiología y ella me dice 'nena, no podés anotarte en Ciencias de la Educación'. Así ocurrió, me recibí y fue la mejor carrera de mi vida”.

Recordó que Virginia Caldentey, ex directora, propuso el nombre de Nora porque era oriunda de Punta Alta e inspectora de la Región XXII del nivel Superior. “Fue un homenaje, dado que ella fue la responsable de hacer la gestión para que el Instituto se desprendiera del Avanza y se independizara en Coronel Rosales”.

Hoy, el establecimiento, ubicado en Rivadavia 140, cuenta con una matrícula aproximada a los 700 alumnos, y ofrece, en el turno de la mañana, cuatro carreras, profesorados de Inicial y Educación Especial con orientación en discapacidad intelectual, Acompañante Terapéutico y la Tecnicatura Superior en Tiempo Libre y Recreación; a la tarde, los profesorados de Lengua y Literatura y Geografía; mientras que a la noche, se dictan los profesorados en Historia, Matemática e Inglés.

“Generalmente se proponen las alternativas de estudio y luego se convalidan en el distrito con todas las autoridades. Este Instituto también tiene un anexo en Monte Hermoso desde hace 10 años.

En nuestro medio, con un equipo muy competente, hacemos un análisis de las necesidades de estudio y consultamos a los profesores. Por ejemplo, tanto Historia, como Matemática e Inglés, fueron una necesidad distrital y resultó realmente muy satisfactorio. Con la Base Naval, también se acercan muchos estudiantes porque no deja de ser una salida laboral interesante para la vida militar”.

Sobre los egresados, comentó que en diciembre pasado recibieron su título de profesores de inglés 16 alumnos. “Todos en el mismo día”, subrayó, al tiempo que mencionó que el año anterior también egresaron alrededor de 20 de Educación Inicial.

“Trabajamos mucho con los alumnos para que no haya atraso académico. Estamos en forma constante haciendo estadísticas y analizando los factores que hacen que los estudiantes dejen una carrera. Y en este punto puedo decir que en realidad no quieren dejar la carrera, sino que hay quienes se ven obligados a abandonar porque son sostén de familia y deben trabajar muchas horas, con lo cual no pueden concurrrir a clases. Incluso hay quienes van haciendo algunas materias por año para no abandonar del todo”.

“Una variable que ha cambiado con el tiempo es la edad de los estudiantes -agregó-. Por caso, en la carrera de Técnico Superior en Acompañamiento Terapéutico hay gente grande, tiene una salida laboral inmediata, es del área de Salud y solamente hay cuatro institutos en la Provincia que lo dictan. El grupo de profesores es muy competente. Hay que destacar que para estudiar no hay edad, es un bienestar para la persona y le permitie acceder a un trabajo ya titulado”.

Sobre las posibles opciones para poner en marcha en el establecimiento, sostuvo que “nos gustaría apelar a la formación de profesores para materias técnicas tanto en los niveles Secundario como en Superior. Por ahora es solo un pensamiento. Hay que analizar los recursos humanos y la matrícula. Se imponen carreras redituables y que no peligre la baja de alumnos”.

“Dentro de las opciones que están vigentes, sin lesionar las fuentes de trabajo de los distritos lindantes y priorizando a Punta Alta, sería bueno buscar un traductorado para la carrera de Inglés, pero me parece que hay otras necesidades en el distrito. Hay muchas carreras técnicas y, por eso, vamos a analizar este aspecto para realizar un acompañamiento desde el profesorado”.

En conclusión, dijo que apuestan por la calidad educativa, los profesores son titulados, “ahora hay un regimen de concurso diferente que incluye una clase pública y entonces podemos decir que hay excelencia. Es un servicio gratuito, estatal y con acceso para que el alumno solo tenga que preocuparse por estudiar. Los 40 años fue un festejo muy importante y estamos muy contentos con los egresados que han salido al mundo laboral y a la dedicación de los profesores que logran transmitir la importancia y el valor de los contenidos. Es una institución reconocida a nivel provincial por lo que estoy muy satisfecha por el '79' como el digo habitualmente”.