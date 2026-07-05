Aristimuño: “Los rosaleños tenemos la capacidad de salir adelante”

Punta Alta, ciudad cabecera del distrito, cumplió el 2 de julio 128 años. Hace dos años y medio, el intendente Rodrigo Aristimuño, junto a su equipo, asumió la “enorme responsabilidad de conducir los destinos de Coronel Rosales”.

“En el medio se registraron dos temporales inéditos, el 16 de diciembre de 2023 y el 7 de marzo del año pasado. Frente a ello, lo que podemos ver es que los puntaltenses tenemos una gran capacidad de transformación y de salir adelante cuando trabajamos en equipo”, sostuvo el jefe comunal.

“Eso nos permitió superar el momento más difícil y hoy estamos en una etapa de reconstruir lo más profundo: la infraestructura que durante años sufrió el deterioro, la falta de inversiones y la ausencia de mantenimiento. Me refiero al servicio de agua, al asfalto y a las cloacas. De hecho, en breve estaremos iniciando una obra de más de 1.700 millones de pesos vinculada al sistema cloacal de Punta Alta, que arrastra un deterioro de muchísimo tiempo”, adelantó Aristimuño.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Desde su función como máximo representante político de la ciudad, agradeció a la comunidad “esa capacidad y esa resiliencia que caracterizan a los puntaltenses y a todos los rosaleños”.

“Estoy convencido de que el trabajo en equipo y el cariño por nuestra ciudad nos permitirán alcanzar el desarrollo y generar las condiciones para el crecimiento que necesita el distrito. En definitiva, esa tarea compartida nos dará la posibilidad de vivir en un lugar mejor”.

“La postura de aquellos que gritan, que solamente critican o hablan con odio, no genera nada. De las dificultades se sale con empatía, solidaridad y amor. Sabemos que falta muchísimo y que todavía hay mucho por hacer”.

Y, en ese sentido, subrayó: “Hay que analizar de dónde venimos, de dónde partimos y el contexto de dificultad económica y social que nos toca atravesar. Pero ahí voy a estar, al lado de cada vecino, trabajando para resolver los grandes problemas que todavía tenemos”.