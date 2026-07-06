Olimpo: "Si tenía que haber un ganador éramos nosotros", dijo Federico González

Federico González analizó el empate sin goles de Olimpo ante Villa Mitre, en el Roberto Carminatti y por la fecha 16 del Torneo Federal A.

Al igual que en El Fortín, por la primera rueda, el clásico bahiense terminó sin goles y dejó muchas jugadas de roce y de fricción y pocas de riesgo o juego asociado.

"Creo que tuvimos las ideas mas claras y que fuimos a buscarlo en todo momento. Desde la actitud también se vio un equipo que todo el tiempo quiso ir a ganar el partido, rescatamos eso. Obviamente, con el sabor amargo de no poder lograr la victoria y de varios partidos sin poder hacerlo. Tenemos que mantener el foco en lo que nos hizo fuerte en la primera rueda sobre todo y tratar de volver a la victoria, que de esa forma se va a ver realmente lo que somos", analizó el 9 aurinegro.

El exjugador de Independiente tuvo que pedir el cambió por un problema en el isquiotibial, que lo había tenido a mal traer en la previa y se agravó con el correr de los minutos. En la semana se hará estudios

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-De afuera se vio mucho roce, intensidad y duelos individuales, ¿cómo se juega en ese contexto?

-También creo que es por cómo los árbitros dejan que se juegue, se pega de más. Por momentos te pegan sin pelota, los árbitros no quedan nada, entonces se hacen partidos friccionados, trabados, se hace difícil jugar porque pegan en demasía lamentablemente. Es la primera vez que juego el Federal, pero en general los partidos no son vistosos y buenos porque prevalece más la fricción y el golpe y hace que los partidos sean malos.

-¿Por ser un clásico todo eso se acentúa?

-Sí y... también es lo que dije: los árbitros lo permiten. En la primera jugada viene y me pega dos piñas sin pelota... y bueno, ¿cómo pretendes después que uno no se enoje y se vuelva un partido peleado? Porque uno también tiene que equiparar eso, es difícil de explicar pero es lo que se vive en esta categoría y tenemos que adaptarnos a eso porque sino no competimos.

-¿Ese contexto, en cierta manera, no favorece a un 9 como vos, cómo se hace con eso?

-Y es difícil pero uno tiene que estar atento a las pocas que hay y trtar de embocarla. Sí mejorar un poco en la gestación, en los últimos metros para tener más situaciones claras en lo largo que es el partido. Trataremos de mejorar en eso.

- En definitiva, ¿creés que el empate estuvo bien?

-No hubo tantas situaciones, pero si tenía que haber un ganador teníamos que ser nosotros, por la búsqueda. Creo que tuvimos las situaciones más, sacando la que ataja el Pilu (Juan Pablo Lungarzo) en la pelota parada. Por las pocas situaciones que hubo, creo que sí.

El empate de ayer y la victoria de Alvarado ante Germinal (5 a 0), sacaron al aurinegro de la cima por primera vez ya que el equipo bahiense ganó uno de los últimos 9 y acumula 5 empates consecutivos.

En lo sucesivo se presentará en Rawson y luego cerrará la primera fase ante Santamarina en el Carminatti.

"Es difícil de explicar también cómo estamos en una buena situación y pareciera que no es tan buena. Tenemos que... sí tratar de cortar esta racha de partidos consecutivos empatando y después mantener el foco en lo bueno que estamos haciendo, que es estar bien defensivamente, hemos convertido... creo que a partir de que llegue la victoria y cortemos esta racha de empates, el equipo va a tomar la confianza que mostramos en la primera rueda y a ser más eficaces en los últimos metros, que es lo que por ahí nos está costando un poquito más", cerró González.