Napostá-Bahiense del Norte llegaron al punto más alto de la definición en la LBB Oro

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Napostá y Bahiense del Norte, el 2º y 3º respectivamente de la fase regular, comenzarán a definir el ganador del primer tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

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El primer juego, como el resto de la serie -al mejor de cinco- se disputará en el Osvaldo Casanova, desde las 21, (transmitirá el streaming oficial de la ABB), arbitraje de Sebastián Arcas, Sebastián Giannino y⁩ Joel Schernenco, con Ariel Di Marco siendo comisionado técnico.

El valor de las entradas será de $12.000 la popular y $20.000 la platea (menores de 13 ingresan gratis) y se venden anticipadamente (locales y visitantes) a partir de las 12. Y en el propio Casanova, desde las 20.

El único acceso será por Santa Fe 51.

Mucho por ganar

Como premio, el ganador de este tramo accederá a una final extra en caso de no adjudicarse la segunda parte (y terminar dentro de los ocho).

Napostá ganó 13 partidos en 17 presentaciones, en fase regular terminó con la misma puntuación que Estrella (el Nº1) aunque quedó segundo por la derrota en los partidos entre sí.

Las dos series eliminatorias los de la Avenida las ganaron 2-1, frente a Liniers (en cuartos) y L.N. Alem (la semifinal).

Bahiense, por su parte, llega con un récord de 11 triunfos y 4 derrotas y está invicto en playoffs: 4-0.

Sus últimas tres presentaciones significaron las victorias con puntuaciones más bajas (72, 68 y 63), aunque le alcanzó, primero, para eliminar a Villa Mitre (85-81 y 62-72) y Pueyrredón (68-53 y 62-63).

En el resto de los triunfos no bajó de 82 puntos, promediando 84,75 en esos ocho partidos.

El tricolor arrastra seis triunfos consecutivos y, curiosamente, la última derrota fue ante Napostá, en la novena fecha: 70 a 61, en el Manu Ginóbili.

Fue la puntuación más baja de la temporada de Bahiense.

En ese partido fue clave la defensa de Valentín Carrizo sobre Guido Muzi, una de sus figuras, quien no convirtió en 32m17s que estuvo en cancha.

La máxima ventaja fue 58 a 41 y Bahiense descontó a 5, con parcial de 15-3: 61-56 con 4m38s por jugar. No le alcanzó para más.

Bahiense del Norte (61): A. Lamonega (11), G. Muzi, T. Bonivardo (5), E. Roberson (6), J.P. Hollender (18), fi; S. Luengo (8), B. Lozano (5), J.C. Hoya (2) y M. Zanotto (6). DT: Alejandro Navallo.

Napostá (70): F. Depaoli (6), V. Carrizo (11), L. Alemañy (6), M. Diel (17), R. Heinrich (12), fi; P. Santiago (7), G. Andrés (7), N. Guerrero (4) y G. D’Annunzio. DT: Fabricio Piccinini.

Cuartos: Bahiense, 14-19; 33-38 y 46-58.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Árbitros: Alejandro Vizcaino, Sam Inglera y Joel Schernenco.⁩

Cinco que repiten

En el primer tramo de la temporada 2025, Olimpo le ganó la serie a Napostá, 3-2, con un quinto partido sumamente apasionante, que se definió a favor del aurinegro, 92 a 88 en suplementario (77-77).

Entre los jugadores, Marcos Diel y Valentín Carrizo estaban en Olimpo, mientras que Guido Muzi, Leonel Alemañy y Nicolás Guerrero defendían a Napostá.

El único que se mantuvo fue Alemañy, porque Guerrero emigró a Villa Mitre para integrar el plantel de Liga Argentina y después regresó. Mientras que los tres restantes que vivirán esta final desde otro lugar serán Diel y Carrizo, ahora con la camiseta de Napostá, y Muzi, con la de Bahiense.

La visión de Piccinini

Napostá jugó su último partido el jueves, en una intensa serie frente a L.N. Alem.

"Llegamos muy bien, arrastrando un cansancio lógico de dos series muy duras, pero motivados de estar en una nueva final, con todo lo que eso implica", destacó Fabricio Piccini, DT de Napostá.

"Jugamos una gran etapa regular ganando 9 de 11 juegos y dos series de playoffs contra equipos que se presentaban muy difíciles, armados también para estar arriba", comparó.

"Bahiense es un equipo muy completo y vamos a tener que estar preparados para frenar las distintas variantes que presenten, sabemos que mucho pasa por (Augusto) Lamonega y su capacidad de resolver en ofensiva, pero también tiene gol en sus perimetrales y un centro como (Juan Pedro) Hollender que siempre complica. Va a ser una serie muy dura", entendió Picci.

Napostá

Nº4) Valentín Carrizo

Nº5) Leonel Alemañy

Nº6) Fausto Depaoli

Nº7) Nicolás Guerrero

Nº8) Tomás Solís

Nº9) Pedro Santiago

Nº10) Germán Andrés

Nº11) Felipe Germain

Nº12) Gabriel D'Annunzio

Nº13) Benjamín Mastrandrea

Nº14) Ramiro Heinrich

Nº15) Marcos Diel

Lo que dijo Navallo

A Bahiense la serie lo encuentra algo más descansado, sin necesitar de terceros partidos en cuartos y semifinales: "Llegamos muy bien", afirmó el entrenador Alejandro Navallo.

Y analizó a su rival.

"Napostá es muy buen equipo, con los puestos bien cubiertos, experimentado y duro", destacó.

"Nuestra defensa tiene que estar firme y con las consignas claras para bajarles el goleo, ya que tienen mucho gol. Además, necesitamos estar muy concentrados atrás y adelante jugar nuestro juego y correr mucho la cancha", puntualizó el Colo.

Bahiense

Nº1) Sebastián Luengo

Nº3) Tomás Bonivardo

Nº4) Bruno Lozano

Nº5) Augusto Lamonega

Nº6) Benjamín Castañares

Nº8) Guido Muzi

Nº9) Tobías Amatte

Nº10) Leonel Ruggiero

Nº11) Eddie Roberson

Nº12) Juan Cruz Hoya

Nº14) Juan Pedro Hollender

Nº24) Matías Zanotto