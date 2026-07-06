Partidazo total en el Azteca: Inglaterra venció a México 3 a 2 y avanzó a cuartos de final

Inglaterra venció esta noche a México en uno de los grandes partidos del Mundial 2026 y avanzó a los cuartos de final del certamen.

El equipo europeo se impuso por 3 a 2 y se quedó con el duelo de 16avos de final disputado en el Distrito Federal mexicano.

Los goles para los ingleses los anotaron Jude Bellingham, a los 36 y 38 minutos, y Harry Kane, a los 60 de penal. Estos, además, fueron los primeros tantos que recibieron los dueños de casa en toda la cita mundialista.

Para México, en tanto, descontaron Julián Quiñónes, a los 42, y Raúl Giménez, a los 69 y también desde la pena máxima.

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La visita no podrá contar en el próximo juego con Jarell Quansah ya que fue expulsado a los 53 minutos, cuando su equipo ganaba 3 a 1.

El partido fue dirigido por y fue el último de esta edición en el Estadio Azteca, el escenario que más partidos mundialistas recibió en la historia.

Tras esta victoria, Inglaterra jugará en cuartos de final ante Noruega, que más temprano dio el batacazo y eliminó a Brasil de la mano de Erling Haaland.

El partido se disputará el próximo sábado a las 18.