El recordado delantero de Boca que bancó al bahiense Lautaro Martínez

El exdelantero Martín Palermo eligió a Lautaro Martínez como el mejor nueve del mundo y analizó el presente del ataque de la Selección Argentina en el Mundial 2026, donde el delantero bahiense del Inter (Italia) todavía no logró tener la continuidad goleadora que suele mostrar en Europa.

"El Titán”, máximo goleador histórico de Boca, comparó al atacante surgido en Racing con otros delanteros de élite como Erling Haaland y Harry Kane, pero no dudó al momento de inclinarse por el capitán del Inter, blanco de cuestionamientos.

“Para mí Lautaro es el mejor de Europa por lo que muestra en Inter”, sostuvo Palermo, quien valoró especialmente la evolución, la regularidad y el peso específico que el “Toro” consiguió en el fútbol italiano.

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Además, el excentrodelantero también fue consultado por la comparación entre Haaland y Kane, y eligió al futbolista del Manchester City por encima del atacante del Bayern Munich, aunque dejó claro que su preferencia principal es Lautaro.

Sí sería una preocupación que el equipo no haga goles, que Leo tampoco, que falte gol y generación de jugadas.

Pese a que Lautaro apenas marcó un gol en lo que va de la Copa del Mundo, de penal ante Jordania, Palermo le quitó dramatismo a la falta de tantos y explicó que no ve una alarma individual en el delantero.

“Sí sería una preocupación que el equipo no haga goles, que Leo tampoco, que falte gol y generación de jugadas”, expresó Palermo, al considerar que el análisis debe hacerse desde el funcionamiento colectivo y no únicamente desde la estadística personal de los atacantes.

En ese sentido, el entrenador argentino remarcó que el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni debe observar si los delanteros están cumpliendo con lo que el equipo necesita, más allá de que el gol siempre sea una demanda para un número nueve.

En la medida que se pueda es una necesidad que los nueve tengan esa presencia de gol

“Lo que debe ver Scaloni es que en el funcionamiento están entrando en lo que necesita el equipo, pero en la medida que se pueda es una necesidad que los nueve tengan esa presencia de gol”, señaló.

Palermo también descartó la posibilidad de juntar desde el inicio a Lautaro Martínez y Julián Álvarez como doble nueve, al considerar que esa fórmula podría generar un desgaste excesivo para los volantes argentinos.

“Siento que están haciendo un desgaste muy grande. Lautaro está jugando en función del equipo y hace un retroceso muy grande”, analizó el exdelantero, quien valoró el trabajo sin pelota de ambos atacantes. (NA).