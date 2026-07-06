A un mes de la muerte en el gimnasio: "La familia pide máxima severidad"

Por primera vez en el ámbito público, y al cumplirse un mes del trágico hecho, la familia de Juan Roberto Cafasso (68), fallecido al caer desde altura en el gimnasio Sport Club Bahía Blanca, dio a conocer su postura: "Que se llegue hasta todos los responsables con severidad máxima".

Lo hizo a través de su abogado, Martiniano Greco, quien remarcó que la causa va demostrando "que esto no fue un accidente sino un claro homicidio".

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"La familia me pidió algo concreto, que se aplique la máxima severidad y que todos los responsables sean acusados y juzgados por el delito que corresponde", sostuvo Greco, en diálogo con lanueva.com.

El expediente, a cargo del fiscal Cristian Aguilar, se encuentra en plena etapa investigativa. Si bien ya se realizaron distintas pericias y testimoniales, hay más prueba por rendir.

De hecho, entre esta semana y próxima declararán otras dos testigos, clientas del gimnasio, quienes ratificarían que, desde la plataforma de donde se desplomó Cafasso -el sábado 6 de junio-, ya habían caído botellas y otros objetos y algunos de los administradores del establecimiento estaban al tanto del alerta.

"Un accidente es un hecho fortuito e impredecible y acá estamos lejos de eso. Se trató, de mínima, de un lugar en el que había serias fallas de seguridad, con máquinas sin ningún tipo de contención ni barandas", agregó Greco.

La querella considera que "una multiplicidad de personas" contribuyeron para llegar a este resultado.

"No hay un solo responsable y hay distintos tipo de responsabilidades. Desde funcionarios públicos, que habrían omitido las diligencias necesarias, y algunos administradores del gimnasio que tenían una representación del hecho y una aceptación o tolerancia del resultado y actuaron con desprecio", expresó el abogado, en este último caso al referirse a quienes serían penalmente responsables de homicidio simple con dolo eventual.

"No todos los administradores del gimnasio, pero una parte sí. Si te están informando que se caen objetos y no hiciste nada para arreglarlo y el gimnasio siguió funcionando, porque primó un criterio económico, no es que no la vieron venir ni que el cliente (Cafasso) asumió un riesgo en su acción", agregó.

Pericia de un ingeniero

Sobre la pericia que el fiscal Aguilar le pidió a un ingeniero de la UTN, Greco aclaró que se busca esclarecer la posible responsabilidad de los funcionarios públicos.

"Hay un proceso de habilitación y hay consecuencias jurídicas en caso de que esa habilitación esté vencida o si los planos estaban o no adulterados. Es necesario conocer si el proceso administrativo se hizo como correspondía", dijo.

Sobre el entrepiso desde donde cayó Cafasso al vacío (más de 3 metros de altura), el abogado consideró que "parece ser que el gimnasio les quedó chico y decidieron, sobre la marcha, ampliarlo con esta plataforma, donde ubicaron máquinas y ganaron espacio".

"Se está investigando si eso estaba autorizado. Se avizora que no estaba habilitado", remarcó.

Sport Club Bahía Blanca continúa con doble clausura, una dictada por la fiscalía, para que se avance con las pericias, y otra de corte administrativo, desde el municipio.

"Por el momento va a seguir clausurado y entendemos que es lo que corresponde", sentenció Greco.