Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Catalina Turienzo redondeó un Europeo Juvenil de fórmula kite a la perfección, imponiéndose de punta a punta y sumando un título más a su brillante carrera deportiva.

La bahiense se presentó en Hang Loose Beach, Gizzeria, Italia, y ganó las 14 regatas de la clase de la vela olímpica que la tiene como séptima mejor del mundo.

Cata se impuso en todas las mangas, comandando las ubicaciones con 11 puntos netos (14 en total), algo inusual porque más allá de las condiciones de cada deportista, las situaciones y el marco de competencia suelen variar día a día y hasta regata a regata. La escoltaron la rusa Svetlana Trusova (26) y la turca Derin Sorguc (30), sobre un total de 13 competidoras.

"Fue una semana increíble de regatas, con condiciones de navegación diferentes que nos pusieron a prueba. Estoy muy feliz de sumar un campeonato y una gran preparación para lo que sigue. Y agradecida de que todo el esfuerzo y el trabajo de cada día den sus resultados, gracias totales a mi equipo de trabajo", mencionó Cata, de 20 años, haciéndo hincapié en su familia y su entrenador, Federico Aguilar.

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Turienzo llegó a este certamen luego de una descatadísima actuación en el Mundial de fórmula kite, en mayo, ganando una regata y finalizando en la 13° posición.

Previamente, Cata venía de obtener el que para ella fue "el mejor resultado de mi vida", al finalizar en la segunda posición en la Semana Olímpica Francesa, en Hyères, solo por detrás de la medallista olímpica y local Lauriane Nolot.

Antes, quien fuera medallista panamericana en Santiago 2023 y representante olímpica en París 2024, fue séptima en la primera fecha del SGS, en el 55º Trofeo Princesa Sofía en Mallorca, España.

Allí, la próxima etapa será el Evento Preolímpico en Los Ángeles, Long Beach & San Pedro OCR (13 de julio al 7 de agosto en Estados Unidos).

Antes del Europeo, Turienzo se ubicaba 7° del mundo, su mejor posición histórica en el ránking, con 490 puntos.

Por encima tenía a una sola americana, la estadounidense Daniela Moroz (4ta. con 520), quien se consagrara cinco veces campeona del mundo.

El top 3 estaba compuesto por la francesa Lauriane Nolot (666), la neerlandeda Jessie Kampman (589) y la británica Lily Young (547).