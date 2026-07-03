Rosario, Santa Fe y Rafaela se siguen armando de cara a los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

La comisión de seguimiento de la Organización Deportiva Suramericana realizó esta semana una nueva visita de inspección a las sedes de los próximos Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que tendrán como ciudades principales a Rosario, Rafaela y la capital provincial.

La comitiva estuvo integrada por Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino y de Odesur; Miguel Ángel Mujica, presidente de la Comisión de Seguimiento; Mario Cilenti, director ejecutivo de Odesur; y Raquel Sapienza, canciller de la organización. Además, Víctor Sergio Groupierre, secretario general del COA, acompañó a las autoridades sudamericanas durante la visita en la que mantuvieron reuniones técnicas, recorrieron obras y supervisaron espacios estratégicos para la realización de los Juegos, con el objetivo de constatar el avance de la infraestructura deportiva, las villas suramericanas y los aspectos operativos previstos.

Los Juegos, que irán del 12 al 26 de septiembre, contarán con un programa sensacional y numeroso, reuniendo actividad de 43 deportes y, desprendiéndose además, un total de 60 disciplinas. De ellas, unas 26 (restan definir detalles...) serán clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027 (el paso previo a LA28).

Participarán más de 4000 atletas de 15 países. Además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Autoridades en el velódromo de Rafaela

En Rafaela, la delegación visitó las obras en las sedes deportivas y la villa que alojará a los atletas durante la competencia, además de mantener encuentros con autoridades locales.

En Rosario, la comisión recorrió espacios clave como las obras del Complejo Acuático y el Parque Independencia, uno de los ejes centrales del plan de infraestructura, así como también la Villa Suramericana.

La agenda estuvo enfocada en la planificación ceremonial y organizativa, con un briefing dedicado al relevo de la antorcha, la ceremonia de bienvenida y los actos de inauguración y clausura, además de reuniones de trabajo con el Comité Organizador.

Asimismo, la comitiva de Odesur participó de la apertura y el cierre del IV Congreso Argentino de Sostenibilidad en el Deporte, una instancia que refuerza el compromiso de Santa Fe 2026 con la gestión responsable y el legado ambiental, social y deportivo del evento.

"Hace seis semanas que estuvimos acá con los jefes de misión, evidentemente se ha avanzado", mencionó Mujica respecto al velódromo rafaelino. Además, afirmó que el Invencible Arena está “espectacular” y representa “un legado maravilloso, no solamente deportivo, sino que para la ciudad”, por su potencial para albergar eventos culturales, musicales y otras actividades.

Recorrida en la Villa Suramericana

Más equipamiento

Una carga proveniente de Canadá llegó con los pontones para aguas abiertas, que se suman a elementos de canotaje que arribaron la semana pasada. También hubo un segundo envío con material para el atletismo.

La coordinadora de Logística y Operaciones del Comité Organizador Local de los Juegos Suramericanos, Eugenia Palillo, contó que “venimos trabajando coordinadamente en fecha, estamos recibiendo estos pontones que vienen desde Canadá, con lo cual la logística tiene su complejidad. Tenemos planificado un armado escalonado”.

En este sentido, Palillo señaló que “para no molestar con el armado a la ciudadanía, en una primera etapa y en coordinación con cada municipio, vamos a empezar a vestir a las ciudades para que todos nos apropiemos de los juegos. Más sobre la fecha de la competencia se armará lo más pesado de infraestructura, logística, elementos y escenarios deportivos”.

Por otra parte, el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Santa Fe, Carlos Marzo, detalló que “también llegaron dos camiones con el material pendiente de atletismo que lo estaremos depositando en el espacio deportivo cuando se terminen las obras de infraestructura”.

Nuevo material para el levantamiento de pesas

Para el caso del atletismo, el equipamiento pertenece a la marca Mondo de acuerdo a la normativa de la Federación Internacional. Se trató de un segundo envío que llegó desde España.

Además, de Noruega llegó la estructura y elementos para el levantamiento de pesas. Palillo, explicó que “se trata de una carga importante, un contenedor de 40 que viene muy bien embalado en cajas. Son todos materiales y elementos deportivos que van a quedar como un legado hermoso para futuras competencias internacionales".

“El envío contiene todas las barras fijas, las pesas, todo el escenario especial para el levantamiento, los magnesios para los levantadores, el piso de entrenamiento y un recubrimiento especial”, enumeró.

Todas las ediciones

1978 - La Paz (Bolivia)

1982 - Rosario (Argentina)

1986 - Santiago (Chile)

1990 - Lima (Perú)

1994 - Valencia (Venezuela)

1998 - Cuenca (Ecuador)

2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)

2006 - Buenos Aires (Argentina)

2010 - Medellín (Colombia)

2014 - Santiago (Chile)

2018 - Cochabamba (Bolivia)

2022 - Asunción (Paraguay)

2026 - Santa Fe (Argentina)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

16/7 al 1/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Ciudad de Guatemala o Ciudad de Panamá)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)