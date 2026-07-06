El comunicado de la UEFA por el indulto al estadounidense Balogun

La UEFA emitió un comunicado luego de la decisión de la FIFA de anularle la tarjeta roja al jugador estadounidense Folarin Balogun y advirtió que "se cruzó una línea roja".

La FIFA quedó en el ojo de la tormenta por esta gran polémica, ya que decidió anularle a Balogun la tarjeta roja que recibió en el partido ante Bosnia y Herzegovina, correspondiente a los 16avos de final.

De esta manera, el delantero que ya hizo tres goles en lo que va de este Mundial podrá decir presente en el enfrentamiento clave ante Bélgica, en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo.

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Lo ocurrido desató múltiples memes en las redes sociales, algunos recreados con inteligencia artificial, como se ve en los videos de esta nota.

Comunicado completo

"La decisión de ayer de suspender durante un período de prueba de un año la aplicación de la suspensión automática de un partido tras la tarjeta roja mostrada al jugador Folarin Balogun cruzó una línea roja.

"El fútbol, ​​como cualquier otro deporte, se basa en reglas que son la base de una competencia justa, honesta y transparente. A veces las reglas están abiertas a la interpretación. En este caso no. Una suspensión automática mínima de un partido tras una tarjeta roja no es una opción discrecional y no requiere que se adopte la decisión de un organismo competente. Es un principio incorporado en el reglamento, que no puede estar sujeto a excepciones, y mucho menos en medio de un torneo en el que varios otros jugadores han estado en la misma situación y han cumplido regularmente su suspensión.

"Cuando sus guardianes ya no garantizan la certeza de las reglas, la integridad del juego está en juego y la credibilidad de una competición se ve socavada. Asimismo, esta decisión crea un precedente en el torneo en curso, donde situaciones similares ahora requerirán un trato igualitario, en detrimento de la competición.

"El fútbol es el deporte más querido en el mundo porque es un juego hermoso y se confía en él porque se juega en todas partes con las mismas leyes. Un torneo nunca es algo puramente independiente y, si el torneo en cuestión es la Copa del Mundo, tiene el poder de generar consecuencias positivas o negativas en el juego en su conjunto.

"Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión sin precedentes, incomprensible e injustificable.

¿Por qué anularon la tarjeta?

La FIFA dejó en suspenso la sanción al delantero estadounidense amparándose en el Artículo 27 de su Código Disciplinario, que permite aplicar un "periodo de prueba" de un año para el cumplimiento del castigo.

Tras recibir una tarjeta roja por un pisotón involuntario, el delantero debía perderse los octavos de final ante Bélgica. Sin embargo, la FIFA decidió que la sanción no se ejecutará de forma inmediata a menos que el jugador cometa una falta similar en los próximos 12 meses. (NA).