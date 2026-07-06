Orjan Nyland, el arquero sin club, con pasado en el esquí y el handball, que brilló ante Brasil

Orjan Nyland, arquero de Noruega, fue una de las grandes figuras del triunfo histórico por 2-1 ante Brasil, que le permitió al seleccionado europeo clasificarse a los cuartos de final del Mundial 2026.

El futbolista de 35 años, que actualmente se encuentra sin club tras finalizar su contrato con Sevilla, tuvo una actuación inolvidable en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, y fue junto a Erling Haaland uno de los grandes responsables de la eliminación brasileña.

La primera gran aparición de Nyland llegó cuando apenas se jugaba un cuarto de hora y Brasil tuvo la chance de abrir el marcador desde el punto penal, luego de una infracción sancionada por el árbitro Ismail Elfath tras revisión del VAR.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El encargado de la ejecución fue Bruno Guimarães, pero el mediocampista de Newcastle remató débil hacia la izquierda del arquero y Nyland adivinó la intención para quedarse con la pelota y sostener el 0-0 en un momento clave del partido.

“Fue un gran momento para mí, pero también para el equipo. Nos permitió respirar y luego marcamos en el momento justo”, reconoció el arquero noruego después de una noche que ya quedó entre las más importantes de su carrera.

Nyland no solo fue determinante por el penal: también tuvo una atajada espectacular en el tramo decisivo del encuentro, cuando evitó una jugada que podía terminar en gol de Brasil y le permitió a Noruega mantenerse con vida en un partido de máxima tensión.

Su rendimiento llamó todavía más la atención por su situación contractual. El arquero terminó su vínculo con Sevilla a fines de junio y quedó como agente libre, por lo que disputó uno de los partidos más importantes de su vida profesional sin tener club confirmado para la próxima temporada.

La historia de Nyland también tiene un costado particular: antes de consolidarse como futbolista, tuvo pasado como esquiador y también como arquero de handball, una experiencia que parece haber trasladado al fútbol por la elasticidad, los reflejos y la técnica de varias de sus atajadas.

Su carrera comenzó en Hodd, siguió en Molde y luego dio el salto al exterior con Ingolstadt, antes de pasar por Aston Villa, donde estuvo previo a la llegada de Emiliano “Dibu” Martínez y formó parte del plantel que consiguió el ascenso a la Premier League.

Después continuó su recorrido por Inglaterra, con pasos por Norwich City, Bournemouth y Reading, y más tarde tuvo una experiencia en RB Leipzig, antes de llegar a Sevilla.

En el club español comenzó con protagonismo, pero perdió terreno en la última temporada y terminó sin renovar su contrato, por lo que ahora deberá definir su futuro con el impulso de una actuación mundialista que lo volvió a poner en vidriera.

Noruega, por su parte, consiguió una clasificación histórica ante Brasil y ahora se metió entre los ocho mejores del Mundial, apoyada en los goles de Haaland y en una noche consagratoria de Nyland.