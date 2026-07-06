Hicieron dos boquetes en el techo de una gomería, pero la alarma los ahuyentó

Delincuentes intentaron cometer un robo en una reconocida gomería ubicada en calle Vieytes al 1800, a través de dos boquetes realizados en el techo del inmueble, aunque al parece la alarma los terminó ahuyentando.

El hecho se registró el pasado domingo a la madrugada, alrededor de las 3.30. Los malviviente lograron subir a un techo ubicado a unos 9 metros de altura y realizaron dos boquetes en diferentes extremos de la estructura con la intención de ingresar al depósito del establecimiento.

Allí, según le comentó Alejandro, propietario de la firma, a La Nueva., la activación del sistema de monitoreo de alarmas del local habría provocado que escaparan del lugar.

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"Recibí la llamada del del sistema de monitoreo, lo estuve controlando con las cámaras, pero no se veía ningún movimiento extraño. Y a veces pasa que por ahí,salta algún sensor por alguna falla o cualquier bichito, por lo que no le di mayor importancia pensando que podía ser algo de eso", abrió su relato.

"Hoy a la mañana cuando fuimos al depósito a buscar algo nos dimos cuenta del del tema. Afortunadamente no pudieron entrar, porque se ve que la alarma los disuadió", agregó.

Alejandro comentó que realizó la respectiva denuncia en la Fiscalía y se encuentra a la espera de novedades.

"Hace muchísimo nos habían entrado a robar, aunque de esta forma es la primera vez que intentan hacerlo", cerró el entrevistado.