El riesgo país cae al nivel más bajo de la era Milei y se ubica en 412 puntos básicos

En el comienzo de una nueva semana financiera en la Argentina, el riesgo país bajó y las acciones subieron. Todo se dio en el marco de la presentación del programa financiero del gobierno de Javier Milei hasta el año 2027.

Fue el propio ministro de Economía, Luis Caputo, quien lo dio a conocer y sostuvo, previendo un segundo mandato de Milei, que el objetivo para “el fin del segundo mandato de Javier Milei es que Argentina sea investment grade”.

En este sentido, aseguró que el regreso del país a los mercados internacionales no es un objetivo, sino “una opción” gubernamental.

Con esa presentación de fondo, este lunes el riesgo país cayó a los 412 puntos básicos, marcando el piso más bajo en la era Milei. Antes, había llegado a los 403 el 24 de abril de 2018.

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Además, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires subió 1,6%, ubicándose en los 3.240.000 puntos.

También fue una jornada positiva para los ADR y las acciones de las compañías argentinas que se negocian con dólares en Wall Street, y se extendieron las ganancias. Éstas fueron lideradas por los títulos bancarios, con BBVA (+7,5%) y Banco Supervielle (+6,9%) entre los primeros lugares.

En promedio, los bonos soberanos en dólares, como los Globales y los Bonares, aumentaron 0,2%.