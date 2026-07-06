Cuál es la principal hipótesis de la caída del instructor desde un avión en Córdoba

La Justicia de Córdoba continúa con la investigación por la muerte del instructor Leandro Andrés Bertazzo que cayó desde una avioneta en pleno vuelo mientras realizaba una práctica junto a una alumna, pero la principal hipótesis que se bajara es que saltó por su propia voluntad, aunque se analizan todas las conjeturas posibles.

El trágico hecho ocurrió este sábado 4 de julio cuando la alumna, cuya identidad no trascendió, dio aviso a las autoridades de que estaba aterrizando un avión Cessna 150 biplaza luego de que el instructor a cargo se haya caído al vacío.

Luego de intensos rastrillajes se logró dar con el cuerpo del hombre, de 42 años, en una zona rural, por lo que de manera inmediata se dio inicio a la investigación pertinente.

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Pero, la gran duda que tienen ahora los investigadores es saber qué pasó minutos antes de la caída dentro de la avioneta y si es posible que se haya tratado de un suicidio.

Eduardo Álvarez, dueño de la escuela de vuelo Flying Parrot, en Córdoba, habló con el medio La Nación y relató que ese sábado recibió un mensaje de una alumna, de 22 años, quien le pedía ayuda después del momento de terror que había padecido.

Según contó, todo comenzó cuando Bertazzo le dijo a la joven, quien sabe pilotear, pero le faltaban horas de vuelo: “Vos sabés lo que tenés que hacer”.

“Una vez que le dijo eso, Leandro se quitó los auriculares, dejó a un lado el celular y abrió la puerta, algo tan difícil de hacer debido a la presión del aire”, relató Álvarez.

Cuando Bertazzo saltó se encontraban a unos 250 metros de altura, lo que le permitió a la joven aterrizar sin mayores dificultades.

El dueño de la escuela contó que ese día no notaron ninguna anomalía en el estado de ánimo del piloto, sino que, todo lo contrario, días antes se lo había visto feliz porque se había postulado para cubrir un puesto en una línea aérea importante.

Aun así, luego del hecho se supo que el hombre había asistido a un instituto neuropsiquiátrico, algo que solo sabía la familia.

En su cuenta de Linkedin, a la que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, Bertazzo se presentaba como piloto de transporte, comercial de primera clase e instructor de vuelo. (NA)