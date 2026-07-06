Liga de Suárez: Club Sarmiento, Racing de Carhue, Unión de Pigüé y El Progreso son semifinalistas

Club Sarmiento, Racing de Carhué, Unión de Pigüé y El Progreso avanzaron a la semifinales del certamen Apertura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

El campeón defensor necesitó los penales para superar a Deportivo Rivera, mientras que Unión volvió a imponerse desde los 12 pasos ante Independiente de Rivera.

Los dos elencos de Pigüé cruzarán en semis con ventaja de cancha para Club Sarmiento.

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Por su parte, Racing venció en casa a Deportivo Argentino de Pigüé 3 a 0 y El Progreso se quedó con el clásico ante Independiente San José por 2 a 0. Ambos protagonizarán la otra semi en Carhué.

Resultados:

Independiente de Rivera 1 (Nahuel Azcona), Unión de Pigüé 1 (Luciano Entraigas). Unión ganó por penales 3-1,

Deportivo Rivera 1 (Alejandro Ramírez), Club Sarmiento 1 (Marcos Litre --de penal--).

El Progreso 2 (Eduardo García y Sebastián Graff), Independiente SJ 0.

Racing 3 (Juan Perotti --2-- y Emilio Romero), Deportivo Argentino 0.