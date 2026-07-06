Aquella noche de julio que Manu Ginóbili y Juan Espil se llevaron su premio

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Ya pasaron 30 años de esa fría noche de julio cuando Emanuel Ginóbili y Juan Alberto Espil eran premiados en el Salón Dorado de Parque Norte de Buenos Aires por la Asociación de Clubes.

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El zurdito, que había irrumpido esa temporada 1995-96 con la camiseta de Andino (La Rioja), se quedaba con el premio a la revelación.

Manu debutó el 29 de septiembre de 1995 ante Peñarol y Andino terminó tercero esa Liga, con 29 victorias y 22 derrotas.

Emanuel completó 26 partidos y promedió 5,2 puntos con 25-64 en triples, 20-34 en dobles y 19-28 en libres, en 10m03 por juego.

Mientras que Espil reafirmó su condición de goleador, llevándose el premio por segunda temporada consecutiva.

Anotó a razón de 31,3 por juego con la camiseta de Atenas, que resultó subcampeón.

En 57 partidos, Juan lanzó nada menos que 240-548/43,8 en triples, 334-554/60,3% en dobles y 394-442/89% en libres.

Mirá el video de uno de los partidos Atenas-Andino, con los dos bahienses en cancha: