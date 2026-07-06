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Aquella noche de julio que Manu Ginóbili y Juan Espil se llevaron su premio

En 1996, los dos bahienses eran distinguidos por la AdC.

Manu y Juan. Fotos: archivo-La Nueva.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Ya pasaron 30 años de esa fría noche de julio cuando Emanuel Ginóbili y Juan Alberto Espil eran premiados en el Salón Dorado de Parque Norte de Buenos Aires por la Asociación de Clubes.

El zurdito, que había irrumpido esa temporada 1995-96 con la camiseta de Andino (La Rioja), se quedaba con el premio a la revelación.

Manu debutó el 29 de septiembre de 1995 ante Peñarol y Andino terminó tercero esa Liga, con 29 victorias y 22 derrotas.

Emanuel completó 26 partidos y promedió 5,2 puntos con 25-64 en triples, 20-34 en dobles y 19-28 en libres, en 10m03 por juego.

Mientras que Espil reafirmó su condición de goleador, llevándose el premio por segunda temporada consecutiva.

Anotó a razón de 31,3 por juego con la camiseta de Atenas, que resultó subcampeón.

En 57 partidos, Juan lanzó nada menos que 240-548/43,8 en triples, 334-554/60,3% en dobles y 394-442/89% en libres.

Mirá el video de uno de los partidos Atenas-Andino, con los dos bahienses en cancha:

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