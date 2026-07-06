Liga Sureña: los de Darregueira dieron la nota en los playoffs

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Los dos elencos de Darregueira sorprendieron en los cruces por los cuartos de final de de la Copa del Sur de la Liga Sureña.

Club Darregueira dio el golpe y venció a Social Colonial 2 a 1, mientras que Gimnasia bajó a Deportivo Alpachiri y lo derrotó 1 a 0.

Además, también avanzaron Pampero de Guatraché y Bernasconi.

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Resultados:

--Social Colonial 1 (Renzo Frank), Club Darregueira 2 (Diego Romero y Cristian Masón).

--Pampero (Joaquñin Viera y Gastón Bravo --e/c--), Unión de Campos 1 (Leonardo Ávila).

--Unión Deportiva Bernasconi 2 (Federico Alzamendi y Benjamín Santiago), Unión de Villa Iris 0.

--Deportivo Alpachiri 0, Gimnasia 1 (Alan Nungeser).

Semifinales: UD Bernasconi-Club Darregueira y Pampero-Gimnasia.