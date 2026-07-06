Liga de Villarino: Ascasubi, una figurita repetida a la hora de festejar títulos

Social Ascasubi sigue de festejos. El mejor de la temporada 2025 también arrancó el 2026 con otra sonrisa. Empató de local ante Juventud Agraria de Algarrobo 1 a 1, hizo prevalecer el triunfo como visitante 2 a 0, y se coronó en el Torneo Apertura "Copa Axion Puerta Patagonia" que organiza la Asociación de Fútbol de Villarino.

Con su gente, el albiceleste que conduce Elías Bustos volvió a demostrar el gran presente.

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La tarde no comenzó bien, ya que Agrario se puso en ventaja por intermedio de Juan Francisco Luro, pero el empate de Emerson Abbate le dio tranquilidad.

De esta manera, el albiceleste volvió a dominar el fútbol villarinense.

El certamen Clausura comenzará el 26 de este mes y se renovarán las expectativas.