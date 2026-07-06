"Si algo me enseñaron estos muchachos es que los imposibles no existen", dijo Gustavo Alfaro

El ex DT de Olimpo y Boca Juniors, entre otros, habló al público paraguayo envuelto en la bandera de dicho país. Foto: Infobae.

El seleccionado de fútbol de Paraguay, dirigido por el argentino Gustavo Alfaro, regresó a su país y fue recibido con una ovación por el numeroso público que esperó al equipo.

El primero en saludar fue el presidente paraguayo Santiago Peña, quien le dio un abrazo fraternal al DT argentino, primero en descender del micro que trasladó al plantel hasta el sitio donde se montó un escenario y habló el entrenador que dirigió a Olimpo en el segundo semestre de 2001 en la B Nacional.

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"Si algo me enseñaron estos muchachos es que los imposibles no existen, porque ustedes también enseñan que lo imposible no existe", expresó Alfaro.

Paraguay, que integró la zona D, se clasificó como uno de los mejores terceros luego de una victoria, un empate y una derrota. En el primer cruce de 16avos de final logró una histórica victoria por penales ante Alemania (4-3), mientras que en octavos cayó ante Francia por 1-0 (gol de penal convertido por Kylian Mbappé) y quedó eliminada..

"Hay un montón de desafíos por delante, muchas cosas que hay que tratar de lograr, de conquistar y de trabajar. Hoy lo que tenemos es una gran ilusión que se va a transformar en expectativa. Eso va a requerir un montón de cosas superiores y mayores, pero será tiempo para analizarlo más adelante", agregó el DT rafaelino, de 62 años.

"Lo único que me queda decirles es gracias. Gracias al país, gracias a todos ustedes. ¡Defiendan esto! ¡Defiendan esto porque esta llama que estos chicos encendieron, que volvieron a encender, es la llama que históricamente Paraguay tuvo encendida para demostrarle al mundo que está de pie! ¡Para demostrarle al mundo que los miramos a todos a los ojos, de frente!", arengó.

"¡Que miramos la camiseta, que no miramos sus nombres, porque dentro de la camiseta nosotros tenemos un corazón y ese corazón late más fuerte que ninguno! Hagamos una cosa: que esa llama nunca se vuelva a apagar. Alimentemos para que el destino de Paraguay sea un destino de grandeza. Gracias a todo el Paraguay, gracias a todos ustedes y ojalá que entre todos podamos seguir haciendo cosas hermosas. ¡Muchas gracias!", concluyó.