Punta Alta encabeza las posiciones en la copa "Mauro Sinigaglia" de tenis de mesa

Instancias del certamen realizado el fin de semana. Fotos: prensa ABTM.

Con buena concurrencia y adrenalina se vivió el fin de semana la undécima edición de la Copa por Equipos “Mauro Sinigaglia” de tenis de mesa, que se llevó a cabo en el Polideportivo Municipal.

Fue organizada por la Asociación Bahiense de Tenis de Mesa.

La cita reunió a equipos de nuestra ciudad, Punta Alta, Viedma y Carmen de Patagones, con un total de 20 combinados y casi 80 jugadores que desplegaron talento, garra y pasión en cada punto.

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La modalidad del torneo, con dos partidos de singles y un decisivo dobles, convirtió cada cruce en una batalla cargada de emoción y espíritu de equipo, haciendo de esta competencia un espectáculo único.

En Primera categoría la representación de Punta Alta se mostró imbatible, cerrando la fase de grupos con cuatro victorias. Muy cerca, CTM y Top Gun 1 mantienen la presión con tres triunfos y una caída.

En Segunda categoría, los 14 equipos se dividieron en dos zonas:

En la Zona A, Rompe Pompe Pelotitas y Topeando Humos “A” lideran invictos tras cuatro encuentros.

En la Zona B, Carmen de Patagones marca el ritmo con un partido más, seguido de cerca por Topeando Humo “B” y Sargento Do Do, a tan sólo un punto.

La definición llegará en diciembre, con la segunda y última fecha que dará paso a los cruces de playoff.

Por otra parte, el próximo sábado 8 de agosto continará la acción con la quinta fecha del calendario anual.

La ABTM invita a toda la comunidad a sumarse a este deporte apasionante: para jugar, aprender o simplemente disfrutar del espectáculo. Para más información, comunicarse al 291-5071112.