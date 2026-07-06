Dos bahienses integrarán la selección femenina de sóftbol en los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

La Confederación Argentina de sóftbol confirmó el plantel femenino que disputará en septiembre los XIII Juegos Suramericanos.

En la lista, compuesta por 15 jugadoras, se encuentran las bahienses Mariana Gorosito y María Florencia Salguero; mientras que Matías Jiménez, coach de estadística, integra el staff.

Si bien la organización de los Juegos recae en Santa Fe, habrá otras cinco ciudades que recibirán competencia. Entre ellas Paraná, sede por excelencia del sóftbol nacional, con su estadio Nafaldo Cargne.

El mundialista, inaugurado en 1989, es el diamante más importante del país y fue sede de los Panamericanos de 1989 y 2022, de los Juegos Panamericanos 1995 (con sede principal en Mar del Plata), del Mundial Juvenil 2012 y del Mundial Sub 23 2023, entre otros grande eventos. Allí, del 15 al 19 de septiembre se jugará el certamen femenino y, a continuación, del 21 al 25, el masculino.

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"Es un orgullo poder representar a mi país desde el lugar que amo. Entreno todos los días muy duro para poder hacerlo de la mejor manera, aunque fue una sorpresa para mí estar dentro de las 15, ya que soy muy chica y el nivel que tienen mis compañeras es increíble", analizó Flor, de 18 años, formada en Los Indios.

"Todas las convocatorias son diferentes, donde uno tiene que estar a la altura ya que se va poniendo más grande (risas), pero esta en particular, con otro formato de torneo y jugando en casa, genera más entusiasmo", agregó Mariana, de El Nacional y de 32 años.

El plantel completo para dicha competencia es el siguiente:

Aldana Gómez

Carolina Asato

Jasmine Armenteros

Abigail Barboza

Agustina Bonetti

Cielo Bonetti

Violeta Figueroa

Carina Amarilla

Mariana Gorosito

Mercedes Grimolizzi

Emiliana Gumpel

Keyla Luna

Isabel Malarkey

Juliana Martínez

Florencia Salguero

En tanto, el cuerpo técnico estará encabezado por Silvina Caño (head coach), quiene será acompañada por Claudia Tazzioli (asistente), Mariano Zanel (coach de pitcheo), Matías Jiménez (estadística) y Flavia Pittis (preparadora física).

La próxima concentración, en medio de una preparación amplia y exhaustiva, se llevará a cabo en Paraná del 30 de julio al 2 de agosto.

Gorosito, ya un emblema de la Selección

Los Juegos, que irán del 12 al 26 de septiembre, contarán con un programa sensacional y numeroso, reuniendo actividad de 43 deportes y, desprendiéndose además, un total de 60 disciplinas. De ellas, unas 26 (restan definir detalles...) serán clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027 (el paso previo a LA28).

Participarán más de 4000 atletas de 15 países. Además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Todas las ediciones

1978 - La Paz (Bolivia)

1982 - Rosario (Argentina)

1986 - Santiago (Chile)

1990 - Lima (Perú)

1994 - Valencia (Venezuela)

1998 - Cuenca (Ecuador)

2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)

2006 - Buenos Aires (Argentina)

2010 - Medellín (Colombia)

2014 - Santiago (Chile)

2018 - Cochabamba (Bolivia)

2022 - Asunción (Paraguay)

2026 - Santa Fe (Argentina)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

16/7 al 1/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Ciudad de Guatemala o Ciudad de Panamá)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)