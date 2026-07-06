¿Va Alpine? Christian Horner reapareció en el GP de Gran Bretaña y habló de rumores

El ex CEO y jefe de equipo de Red Bull Racing, Christian Horner, reapareció en el paddock de la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Gran Bretaña, abordando la creciente especulación sobre un posible regreso con Alpine o el gigante automovilístico chino BYD.

La visita de Horner marcó su primera aparición desde su abrupta salida del equipo de Milton Keynes en julio de 2025. Desde su marcha, el británico estuvo en el centro de múltiples rumores que lo vinculan con un regreso, incluso mediante una participación minoritaria en Alpine y como parte de un posible 12º equipo con BYD.

"Es la primera vez que vuelvo, así que es genial estar de vuelta aquí en Silverstone", dijo Horner a Sky Sports F1 antes del Gran Premio de Gran Bretaña.

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"En última instancia, soy un fan. No me perdí ninguna desde el `93, así que es bueno estar acá", agregó, en declaraciones difundidas por Motorsport.

Cuando se le preguntó si los simpatizantes de la F1 podrían verlo regresar como competidor, Horner se mantuvo relativamente reservado.

"Estuve disfrutando de mi tiempo fuera (de la Fórmula 1). Estuve 20 años seguidos con los chicos de Red Bull. Obviamente, antes de eso hacía otras cosas, así que es la primera vez que tengo un poco de tiempo. Pero para mí, solo consideraría hacer lo correcto, algo que realmente tuviera la oportunidad de ganar al final del día", sostuvo Horner, de 52 años.

Al abordar los rumores sobre Alpine y BYD, añadió: "Lo bueno es que la Fórmula 1 está en un momento fantástico, y las carreras vienen siendo estupendas. Dar un paso atrás y verla desde detrás de escena... El interés por la Fórmula 1 está por las nubes. Así que hay muchísimo interés de personas que quieren involucrarse en la Fórmula 1. Ya veremos. No tengo prisa", agregó.

"BYD es una entidad enorme, una empresa enorme, enorme, enorme... Pero ha habido tanta especulación. Creo que me vincularon con todos los equipos hasta ahora, así que solo estoy acá para disfrutar de las carreras", concluyó.