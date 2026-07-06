Liga de Dorrego: Monte sigue rompiendo todos los registros

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Atlético Monte Hermoso sigue estirando su sorprendente marca histórica, llegó al 14º triunfo consecutivo y va por más, tras jugarse la 14ª fecha del Torneo 70° Aniversario del Club Atlético Villa Rosa, que organiza la Liga Dorreguense.

El albirrojo que conduce Martín "Mono" Sangronis ahora vapuleó a San Martín de Dorrego por 5 a 1.

Además, hubo victorias de Ferroviario, SUPA, Independiente de Dorrego, Suteryh, Ventana y Alumni.

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Resultados:

Divisorio 3 (Fabrega, Alan Vega y Santiago Quiroga), Villa Rosa 2 (Joaquín Maiques -2-).

Esperanza 1 (Macalú), Alumni 5 (Matías Ortelli -2-, Benjamín Bertelli, Abraham Yáñez y N. Pérez).

Pelota 0, Ventana 1 (Federico Savisky).

SUPA 8 (Juan Cortez, Franco Di Nasso, Yago Sabanes -3-, Franco Costa, Alejandro Villa y Agustín García). Almaceneros 0.

San Martín 1 (Nahuel Cornou), Atlético Monte Hermoso 5 (Benjamín Fernández -2-, Matías Martin, Iván Tello y Facundo Schmidt).

Independiente de Dorrego 2 (Pablo Gette e Ignacio Burgos), Progreso 0.

Ferroviario 3 (Bruno Barrionuevo y Gastón Cansina -2-), Porteño 2 (Enrique Gutiérrez y Alejandro Delorte).

Suteryh 3 (Kevin Boles, Juan Acosta y Elvis Iribarra), Independiente de Pringles 0.

POSICIONES

1º) Atlético Monte Hermoso, 42 puntos; 2º) Ferroviario, 34; 3º) Suteryh, 31; 4º) SUPA, 30; 5º) Independiente de Dorrego, 27; 6ª) Porteño, 25; 7º) Ventana, 20; 8º) Alumni, 18; 9º) Independiente de Pringles, 17; 10º) Almaceneros, San Martín y Villa Rosa, 16; 13º) Progreso, 15; 14º) Esperanza, 8; 15º) Divisorio, 5; y 16º) Pelota, 1.