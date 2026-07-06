Maitena Vázquez debutó en Uruguay y la dirige un conocido de los bahienses: "El nivel es muy bueno", dijo

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Maitena Vázquez, de 22 años, se sumó a Lagomar y debutó en la Serie 1 del básquetbol uruguayo, que está finalizando la primera vuelta, para después disputar los playoffs.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Estoy muy contenta. Son dos o tres meses de competencia. Se juega con mucho roce, distinto a la Argentina", comparó Maitena, quien está haciendo su segunda experiencia en el exterior, tras jugar en 2021 en la Segunda de Italia.

"Tengo mucha expectativa y quiero aprender. El nivel es muy bueno", destacó.

La base-escolta, que disputó la última temporada de Liga Nacional con Chañares, de James Craik, Córdoba, tuvo su primer partido en la derrota de su equipo frente a Defensor Sporting, 84 a 62.

En esta primera presentación la bahiense se destacó por la defensa sobre otra argentina, Camila Suárez, jugadora de Selección nacional y figura indiscutida.

Su entrenador es el ex jugador Luis Pierri, quien formó parte de una generación de oro uruguaya -con Fefo Ruiz, Carlos Peinado, Tato López, Luis Larrosa y Hebert Núñez entre otros- y que jugó en numerosas oportunidades en nuestra ciudad, siendo su gran premio el sexto puesto en los Juegos Olímpico de Los Ángeles 1984, donde enfrentaron a Estados Unidos, con Michael Jordan incluido.

Algo tendrá para enseñar, ¿no?