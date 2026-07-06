Murió el youtuber Chatterbox: tenía 27 años y viajaba con su padre en el auto que chocó en la Ruta 5

El youtuber Sebastián Funes, conocido como Chatterbox, murió este domingo en un trágico accidente entre un auto, un camión y una camioneta en la Ruta 5.

El joven de 27 años era un reconocido creador de contenido y había construido una comunidad de más de 1,7 millones de suscriptores en YouTube y más de un millón de seguidores en TikTok gracias a su contenido sobre videojuegos, desafíos y humor dirigido al público adolescente.

Al momento del incidente, Chatterbox viajaba con su familia en un Honda Civic hacia Pehuajó. Tanto él como su padre, el conductor del auto, fallecieron como consecuencia del impacto.

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En la parte trasera iban la esposa del hombre y la hija de la pareja, que sobrevivieron y fueron trasladadas al Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu de Pehuajó.

El choque involucró además a una camioneta y un camión. Los ocupantes de la camioneta resultaron heridos y tuvieron que recibir asistencia médica, mientras que el conductor del transporte de carga salió ileso.

Las primeras informaciones indican que el impacto principal se habría producido entre el Honda Civic y la Chevrolet S10, aunque el camión también habría intervenido en la secuencia del siniestro. La mecánica del hecho todavía es materia de investigación.

En la causa interviene la fiscalía de turno, que busca establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente. En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Policía Científica, Bomberos Voluntarios y servicios de emergencia.

El tránsito permaneció parcialmente interrumpido durante varias horas mientras se realizaban las tareas periciales. (TN)