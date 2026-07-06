¿Una nueva era en Hollywood? La primera actriz creada por IA consiguió trabajo en una película

La compañía que produjo la primera actriz creada por IA que se llama Tilly Norwood confirmó que ya está en pleno desarrollo una película en la que “trabajará” como protagonista.

Se trata de Misaligned, una comedia dramática que estará inmersa en un mundo digital que tiene que ver con la “historia de vida” de Norwood.

De acuerdo a lo que puntualizó el medio Deadline, la empresa Particle6 de Eline van den Velden, creadora de Norwood, anunció que hizo cambios en su propuesta inicial para que la artista virtual tenga un espacio en el cine.

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Ahora “recapacitó y perfeccionó” la tecnología al contratar a más de 30 profesionales del cine y la televisión desde su fundación para aplicar un enfoque humano en la producción del film.

En la producción de Misaligned fueron contratados profesionales tradicionales como directores, guionistas y editores junto a especialistas en IA, muchos de los que le dieron cuerpo a Norwood.

Según la descripción que hace la compañía, Misaligned es una comedia dramática “que narra una historia de madurez impregnada de caos existencial de IA” que está ambientada en el Tillyverso, el universo virtual en el que “vive” Tilly Norwood.

“Es un mundo digital surrealista ubicado en algún lugar de la nube, que sigue a Tilly, un ser de IA sin cuerpo real, sin infancia y sin experiencia de vida propia, pero con acceso a la de todos los demás”, puntualizó la sinopsis que compartieron.

La trama que tendrá Misaligned se complica cuando “un bot seductor y deshonesto de la dark web la convence de abandonar sus límites y empezar a desarrollar sus propios deseos, impulsos y ambiciones”.

“Cuanto más aterradoramente humana se vuelve, más famosa se hace y, lo que es más importante, Tilly empieza a sentir vergüenza de que su propia existencia se haya construido sobre la base de toda la humanidad”, señaló la descripción.

Eline van der Velden explicó su mirada con respecto a la producción que está encarando. “La película será sin duda divertida, caótica y autoconsciente, muy al estilo de Tilly. Pero en el fondo, hay algo más profundo sobre la identidad, la interpretación y nuestros miedos tan humanos en torno a la IA. Y sí, el arte imitará sin duda a la vida”, comentó.

La creativa dijo que en su primer largometraje quieren mostrar “las herramientas más novedosas y sus aplicaciones” y “ayudar a los cineastas tradicionales a que se unan al equipo a mejorar sus habilidades y adaptarse a un mundo donde la IA desempeñará un papel cada vez más importante”.

Tilly Norwood es una creación de Eline van der Velden, productora y comediante holandesa dueña de la compañía desarrolladora de IA Particle6 y del estudio de talentos digitales Xicoia.

Hace un años, durante una entrevista con Broadcast International, la empresaria había hablado sobre el desarrollo de la artista digital y había anticipado: “Queremos que sea la nueva Scarlett Johansson o Natalie Portman”. (TN)